Basile: “La pista ciclabile di via Geraci? Messina evolve e segue un modello nazionale”

Il sindaco Federico Basile fa riferimento a Milano, Bologna e Torino. E risponde a "polemiche preconfezionate" sui parcheggi spostati al centro della strada

MESSINA – “Capitolo piste ciclabili… parliamone. Cosa succede in via Geraci? Succede esattamente ciò che avviene in tutte le città che scelgono la mobilità moderna: la pista ciclabile viene inserita tra marciapiede e auto, preservando tutti i posti auto e garantendo comunque sicurezza e funzionalità. Le tre foto lo dimostrano (si veda al gallery, n.d.r.): Milano, Bologna, Torino. Tre città diverse, tre soluzioni identiche alle nostre”. Il sindaco di Messina Federico Basile risponde così in merito alle polemiche sulla nuova pista ciclabile in via Geraci.

Continua il sindaco: “E sia chiaro: i fatti hanno già dimostrato quanto valgono le polemiche preconfezionate. Lo abbiamo visto con il Viale San Martino. Dopo mesi di proteste senza fondamento, oggi gli stessi che criticavano riconoscono la qualità del risultato. La storia si ripete: parleranno i fatti. È il modello italiano più diffuso nelle aree urbane centrali. Niente di “strano”, niente di “improvvisato”. È semplicemente la città che evolve”.

Il pericolo di un dibattito rivolto al passato e non con lo sguardo verso il futuro di Messina

Lo ribadiamo: di sicuro il tema è di fare al meglio le piste ciclabili in un quadro di città che deve cambiare nel segno della sostenibilità. Non si può pensare di tornare indietro ma di governare al meglio, e questo si deve pretendere da Palazzo Zanca, questi processi.

Piste ciclabili, isole pedonali e altri elementi di una città sostenibile, assieme al rafforzamento del trasporto pubblico e all’attenzione per le fasce più deboli della popolazione, sono aspetti fondamentali per ripensare Messina. Il vecchio modello, tra auto tiranne e traffico in tilt, nella gradualità ma con scelte nette, va archiviato.

Articoli correlati