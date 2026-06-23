 Guasto al campo pozzi Calopinace, disagi idrici nel Centro Storico di Reggio Calabria

Guasto al campo pozzi Calopinace, disagi idrici nel Centro Storico di Reggio Calabria

Redazione

Guasto al campo pozzi Calopinace, disagi idrici nel Centro Storico di Reggio Calabria

martedì 23 Giugno 2026 - 19:47

Un problema elettrico nella notte ha fermato l'impianto al campo pozzi Calopinace. Sorical anticipa la chiusura del serbatoio Trabocchetto alle 21:00

Un problema elettrico verificatosi nella notte ha causato il fermo dell’impianto presso il campo pozzi Calopinace, impedendo il regolare accumulo di acqua nel serbatoio Trabocchetto. A renderlo noto è la stessa Sorical, la società che gestisce il servizio idrico in Calabria, con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale.

Disservizi tra il Calopinace e il torrente Annunziata

A causa della ridotta disponibilità idrica nel serbatoio, si stanno registrando disservizi nell’area del Centro Storico di Reggio Calabria, nella zona compresa tra il torrente Calopinace e il torrente Annunziata. Gli utenti della zona potrebbero riscontrare abbassamenti di pressione o interruzioni nell’erogazione dell’acqua.

Chiusura anticipata del serbatoio Trabocchetto per due giorni

Per consentire il recupero dei livelli del serbatoio e il graduale ripristino delle normali condizioni di esercizio, Sorical ha disposto una misura temporanea: nelle giornate di oggi e domani la chiusura del serbatoio Trabocchetto sarà anticipata alle ore 21:00, tre ore prima rispetto al consueto orario delle 24:00.

La società assicura di star monitorando costantemente la situazione e di essere pronta ad adottare tutte le misure necessarie per ridurre i disagi alla cittadinanza.

Sorical chiede collaborazione ai cittadini

Nel comunicato, Sorical si scusa per gli inconvenienti causati e ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione, auspicando un rapido ritorno alla normalità del servizio.

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