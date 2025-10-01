 Guerra dell'acqua a San Filippo del Mela, la sentenza

Alessandra Serio

mercoledì 01 Ottobre 2025 - 07:30

Nell'estate 2024 le proteste per le forniture d'acqua durante il razionamento. Pene sospese per i 2 arrestati e risarcimento negato al sindaco

Barcellona Pozzo di Gotto – Si ridimensiona il quadro delle accuse contro le due persone finite agli arresti domiciliari, un anno fa, con l’accusa di aver aggredito sindaco e assessori di San Filippo del Mela nel corso di una discussione sorta durante le operazioni di distribuzione dell’acqua.

La sentenza

Entrambi infatti sono stati condannati ma la pena è sospesa, il risarcimento che dovranno pagare alle parti civili è di 500 euro e non dovranno invece alcun risarcimento al sindaco Gianni Pino. In aula, infine, il vice sindaco Valentino Colosi ha ritirato la querela.

Ecco quindi la sentenza della giudice Silvia Maria Spina: 11 mesi per Santo Caleca (56 anni) e Salvatore Calderone (57). Per entrambi la pena è sospesa. A Francesco Iarrera e Ferdinando Vento, assessore e consigliere comunale di San Filippo, è stato riconosciuto il risarcimento liquidato in via equitativa in 500 euro, mentre è stata rigettata la richiesta risarcitoria avanzata dal primo cittadino Pino.

Il processo

I due sono stati difesi dagli avvocati Salvatore Silvestro (per entrambi) e Pinuccio Calabrò (co difesa di Calderone), che hanno sostenuto le ragioni dei loro assistiti. Ragioni legittime, hanno detto i legali, reazione all’esercizio arbitrario da parte del pubblico ufficiale. Le parti civili sono state assistite dagli avvocati Diego Lanza, Alessandro Cattafi e Carrubba.

La guerra per l’acqua

L’episodio risale all’agosto scorso, nel periodo più caldo del razionamento dell’acqua. Mentre un’autobotte distribuiva acqua ad un condominio, i due protestarono perché non era stato rifornito l’acquapark di Belverdere che gestiscono. La discussione, con i rappresentanti del Municipio presenti, era degenerata e i due hanno reagito quando si sono sentiti dire che la fornitura sarebbe stata negata alla struttura.

