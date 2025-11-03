Halloween sicuro tra Villa San Giovanni e Bagnara, controlli dei Carabinieri, nessun incidente

L’operazione, coordinata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, ha permesso di mantenere la circolazione regolare

VILLA SAN GIOVANNI – Halloween all’insegna della sicurezza tra Villa San Giovanni e Bagnara Calabra, dove i Carabinieri della Compagnia locale hanno attuato un dispositivo straordinario di controllo del territorio per garantire ordine e prevenire incidenti durante una delle notti più movimentate dell’anno.

Le pattuglie, impegnate fino a tarda notte lungo le principali arterie stradali e nei luoghi di maggiore afflusso, hanno controllato oltre 30 veicoli e 70 persone, effettuando 30 test alcolemici, 2 accertamenti con etilometro e 2 test antidroga.

L’operazione, coordinata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, ha permesso di mantenere la circolazione regolare e un clima di ordine pubblico grazie alla conoscenza capillare del territorio da parte dei militari.

Nessun incidente è stato registrato: un risultato che conferma l’efficacia dell’azione preventiva dell’Arma e trasforma la notte di Halloween in una festa serena e sicura per tutti.