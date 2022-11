Halloween "stupefacente" a Taormina, un arresto e 2 denunce - Tempostretto

I carabinieri hanno fermato un 40enne beccato con 4 dosi di coca. A casa aveva altra droga

TAORMINA – Era pronto a festeggiare il ponte di Ognissanti alla grande il 40enne, già noto, fermato dai Carabinieri di Taormina per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo aveva addosso 4 dosi di cocaina. In casa invece sono stati sequestrati altra coca, hashish e marijuana per 50 grammi complessivi. Le analisi di laboratorio hanno stabilito che la sostanza era talmente pura che avrebbe potuto generare ben 200 dosi. Sequestrati anche 70 euro in contanti, secondo gli investigatori frutto dell’attività di spaccio.

Il quarantenne è incappato in una pattuglia dell’Aliquota operativa della Compagnia di Taormina, che in occasione delle festività ha predisposto una serie di controlli straordinari su strada, soprattutto nei luoghi della movida e di notte.

Il bilancio è di 3 persone segnalate alla Prefettura perché avevano addosso pochi grammi di marijuana e cocaina.

90 le persone e 60 i veicoli controllati nel complesso. Tra loro anche due uomini che, all’alt della pattuglia, hanno cercato di evitare la perquisizione ma sono stati bloccati. Nell’auto c’erano chiavi alterati e grimaldelli, come se fossero pronti per forzare e rubare veicoli. Il mezzo è stato sequestro, il conducente è stato denunciato per ricettazione, possesso di chiavi alterate o grimaldelli e il proprietario per sottrazione di cose sottoposte a sequestro