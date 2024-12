Hater sotto processo a Messina. Linciarono prof che negò 100 a una maturanda

Via al processo in primo grado per 12 commentatori più offensivi. La storia della 18enne nel 2018 era diventata virale

Messina – Sono finiti sotto processo 12 hater che si lanciarono in commenti pesanti contro un commissario di esami al liceo La Farina di Messina per gli esami di maturità del 2018. Il docente era finito nel mirino degli “odiatori social” dopo lo sfogo di una maturanda che aveva ricevuto 99 agli esami finali.

Hater scatenati per il 100 negato

Un 100 negato per un punto che, ha raccontato la ragazza sui suoi profili social poco dopo aver appreso del risultato, le ha chiuso le porte delle selezioni di diverse facoltà alle quali aspirava. Come spesso accade, i commentatori on line si sono scatenati ed alcuni se la sono presa con il docente esterno della commissione, inquadrato come l’unico responsabile di quel 100 non concesso.

Processo per diffamazione

Adesso i “titolari” dei 12 profili social individuati tra i commenti più pesanti sono sotto processo in primo grado per diffamazione, processo che si è aperto proprio di recente davanti al giudice monocratico Albanese di Messina. Se ritenuti colpevoli, per loro si prospetta al più una multa salata.

Ricorso al Tar della studentessa

All’epoca la storia della ragazza finì sui giornali anche nazionali perché dopo lo sfogo personale, diventato virale, la madre annunciò ricorso al Tar per ottenere quel punto che ritenevano ingiustamente negato.