Hockey, per l’Unime ultimo appuntamento in Coppa Federale contro Ragusa

Ultimo appuntamento dell'anno, poi in primavera il via al campionato

MESSINA – Tra le mura amiche della Cittadella Sportiva Universitaria, alla Ssd UniMe sabato (inizio alle ore 14) toccherà scenderà in campo per l’ultima partita del Round 1 di Coppa Federale di hockey, valido anche come ultimo match per il team universitario del 2024 (si tornerà in campo in primavera con il campionato di Serie B).

I ragazzi allenati da Coach Spignolo faranno di tutto per chiudere al meglio il girone e trovare una vittoria. Di fronte, però, gli universitari si troveranno di fronte l’Hc Ragusa, formazione di grandissimo valore, ad un passo dal passaggio al turno successivo. Motivazioni contrapposte, quindi, per le due formazioni in campo: la squadra messinese vuole chiudere con un risultato di prestigio questa prima parte di stagione, per di più di fronte al proprio pubblico mentre, dall’altro lato, i ragusani cercano il risultato utile a staccare in classifica gli etnei della Polisportiva Galatea e strappare il pass per la seconda fase (in caso di parità in classifica tra le due formazioni, ad avere la meglio sarebbe il team ibleo in virtù della migliore differenza reti nello scontro diretto con i catanesi, di scena sempre sul sintetico dell’Impianto universitario, alle 16.30, contro la PGS Don Bosco).

La sfida tra Ssd UniMe e Ragusa sarà anche l’occasione per il debutto casalingo dell’egiziano Ayman Khalil, arrivato da pochi giorni in riva allo Stretto e già protagonista di un’ottima prestazione la settimana scorsa, siglando anche una doppietta contro il Galatea al Dusmet. Sarà anche il match del ritorno a Messina di Aldo D’Andrea, protagonista della gara d’andata con due marcature, che attualmente milita proprio nelle file ragusane ma che alla Cittadella ha giocato tante gare con la maglia della sua città. Il pronostico è tutto a favore degli iblei, complici anche i 4 risultati positivi conquistati in riva allo Stretto negli ultimi precedenti, contro una sola sconfitta

Coach Spignolo: “Obiettivo tre punti”

In vista di questa ultima partita, Giacomo Spignolo chiede un ultimo sforzo alla sua squadra: “Questo sabato chiudiamo il girone della regular season. L’obiettivo ovviamente è quello di conquistare i tre punti. Affronteremo una squadra che se la giocherà fino all’ultimo e per giocare al meglio dovremo fare tesoro dell’esperienza della sfida di Catania dell’ultimo turno, per essere consapevoli del fatto che, se facciamo la partita che abbiamo programmato, possiamo giocarcela contro tutti. Attenzione anche a non concedersi rilassamenti o distrazioni, momenti che paghiamo a caro prezzo contro squadre esperte e di categorie superiori come Ragusa e come Catania, club che militano in A2.”

Torna disponibile finalmente Federco Cardella, al suo esordio stagionale, ma saranno quasi sicuramente esclusi dal match l’indiano Suresh Yadev e Cristian Visalli, entrambi infortunati. Questi i probabili convocati in casa Ssd Unime: Raffa F, Donato, Ragonese, Visalli D., Cardella, Intersimone, La Maestra, Provenzale, Soraci, Khalil, Malluzzo, Manganaro, Romano, Raffa G., Auditore, Barone, Surace, Lo Presti. All. Giacomo Spignolo

Articoli correlati