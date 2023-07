Horcynus Festival. "Gesù in controcampo" di Antonio Spadaro e il premio a Marco Dentici - Tempostretto

Da domenica 30 luglio a martedì 1 agosto ritorna l’appuntamento con il Festival del Cine Espanol Y Latinoamericano, a cura di Iris Martin-Peralta e Federico Sartori

Si sta per concludere la seconda settimana dell’Horcynus Festival, a cura della Fondazione Horcynus Orca e della Fondazione MeSSInA, con appuntamenti in programma ancora fino al 6 agosto.

Dopo il grande successo del concerto di ieri, che ha visto protagonista Stefano “Cisco” Bellotti (co-fondatore dei Modena City Ramblers) nella giornata dedicata ad un approfondimento sulla strage di Portella della Ginestra del 1947, il Festival prosegue al Parco Horcynus Orca di Capo Peloro sabato 29 luglio alle ore 19.30 con la presentazione del libro “Una trama divina. Gesù in controcampo” del gesuita e teologo Antonio Spadaro, con prefazione di Papa Francesco, che dialogherà con la scrittrice Nadia Terranova.

Il messinese Antonio Spadaro è direttore della rivista “La Civiltà Cattolica” e membro del Board of Directors della Georgetown University, segue Papa Francesco nei suoi viaggi Pastorali, collabora con “La Repubblica” ed è autore della rubrica di commento al Vangelo sul “Fatto Quotidiano”. Di recente è stato nominato da Papa Francesco membro della 1a sessione della XVI Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi sul tema “Per una Chiesa sinodale: comunione partecipazione, missione”.

Nel corso della serata sarà consegnato il Premio Horcynus Orca 2023 allo scenografo Marco Dentici, originario di Galati Marina e vincitore nel corso della sua carriera di un David di Donatello e di tre Nastri d’Argento. Dentici ha collaborato quest’inverno al progetto Horcynus EDU, che ha coinvolto 12 istituti scolastici cittadini accompagnando gli studenti in un percorso di visione di film di impegno civile, abbinando le proiezioni a lezioni sugli strumenti e le metodologie del linguaggio cinematografico.

Nella serata di martedì 25 luglio il Premio è andato a Luca Fois, co-direttore del master in Design for Kids&Toys del Politecnico di Milano. Fois da tempo collabora con la Fondazione MeSSInA coordinando un “Collettivo Creativo” impegnato nell’immaginare giochi prodotti con nuovi materiali, in particolare bioplastiche non inquinanti create nell’ex polo artigianale di Roccavaldina, riconvertito dalla Fondazione in polo di ricerca e sviluppo.

Alle ore 21.15 è in programma il film di animazione “Metamorphosis” (2022) del regista Michele Fasano, che sarà anche presente alla serata del Festival.

Ispirato a “La conferenza degli Uccelli” di Farid al-Din ‘Attar (un poeta e mistico persiano del XIII secolo), il film narra di uno stormo di uccelli che viaggia al seguito di Upupa, verso la Montagna di Kafh, dimora di Re Simourgh, che promette di dare risposta a tutte le loro domande.

Tra sogno e realtà, i volatili attraversano le 7 Valli. I più si perdono per strada, tranne i 4 di loro che vivranno l’esperienza di altrettanti personaggi umani reali: Monika (Albania), Abdurrahman (Turchia), Jihad (Siria) e Susan (Israele). Personaggi molto diversi l’uno dall’altra, per età, genere, cultura e religione, territorio di origine e mitologie, paesaggi geografici e background storico e psicologico, sullo sfondo dei drammi del Mediterraneo orientale.

Per i casi della vita, ma sulla base della propria differente ortodossia, ognuno di loro vive contemporaneamente in due o più religioni. Non solo “accanto”, in un atteggiamento di tolleranza, ma “abitandone più d’una allo stesso tempo”.

Il cinema d’animazione, per via di metafora, consente di dare visibilità sia alla loro comunanza spirituale, nella loro assoluta differenza culturale, sia all’antichità della tradizione sapienziale in cui tale comunanza si inscrive: la religione dell’Amore. Alla fine solo a 6 uccelli sarà rivelato il segreto: all’Upupa, che li guida (ma anche lei dovrà prima imparare qualcosa); ai 4 che avranno vissuto l’esperienza d’Amore di quei personaggi umani; più a un sesto, il più improbabile di tutti.

Da domenica 30 luglio a martedì 1 agosto ritorna l’atteso appuntamento con il Festival del Cine Espanol Y Latinoamericano, a cura di Iris Martin-Peralta e Federico Sartori, grazie alla collaborazione delle fondazioni messinesi con l’Ambasciata di Spagna in Italia: tre giorni di pellicole, in versione originale con sottotitoli in italiano, con una selezione che dà ampio spazio a film altrimenti invisibili in Italia.

Il Festival del Cinema Spagnolo e Latinoamericano sarà aperto alle 21.00 con la proiezione del cortometraggio “Time (L)over” di Alvaro Pinnel.

Alle 21.15 è in programma il film “Suro” (2022) di Mikel Gurrea. Saranno presenti i curatori Federico Sartori e Iris Martin Peralta e, in collegamento, il regista Mikel Gurrea.

L’Horcynus Festival si avvale del sostegno di Ministero della Cultura – Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali, del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, della Regione Siciliana – Assessorato Turismo Sport e Spettacolo Sicilia Film Commission e del Comune di Messina.

IL PROGRAMMA

Sabato 29 luglio 2023 – Parco Horcynus Orca, Capo Peloro

19,30 Presentazione del libro Una trama divina. Gesù in controcampo di Antonio Spadaro. Dialoga con l’autore Nadia Terranova

21,15 Arcipelaghi della Visione – Metamorphosis di Michele Fasano, 106’ (Animazione – Italia – 2022).

Ospite Michele Fasano

Premio Horcynus Orca 2023, Marco Dentici

Domenica 30 luglio 2023 – Parco Horcynus Orca, Capo Peloro

21,00 Festival del Cine Espanol Y Latinoamericano – Time (L)over di Alvaro Pinnel, 5’

21,15 Festival del Cine Espanol Y Latinoamericano – Suro di Mikel Gurrea, 90’ (Fiction – Spagna – 2022)

Ospiti Federico Sartori e Iris Martin Peralta, in collegamento Mikel Gurrea

Lunedì 31 luglio 2023 – Parco Horcynus Orca, Capo Peloro

18,30 Ti racconto lo Stretto: i miti greci. Letture/gioco rivolte ai bambini dai 3 ai 6 anni. Su prenotazione (max 20 bimbi). A cura dell’Associazione “Intervolumina”.

21,00 Festival del Cine Espanol Y Latinoamericano – Cazatalentos di Josè Herrera, 7’

21,15 Festival del Cine Espanol Y Latinoamericano – La voluntaria di Nely Reguera, 99’ (Fiction – Spagna/Grecia – 2021)

Ospiti Federico Sartori e Iris Martin Peralta.

Martedì 1° agosto 2023 – Parco Horcynus Orca, Capo Peloro

18,30 Ti racconto lo Stretto: i miti greci. Letture/gioco rivolte ai bambini dai 7 ai 10 anni. Su prenotazione (max 20 bimbi). A cura dell’Associazione “Intervolumina”.

21,00 Festival del Cine Espanol Y Latinoamericano – Sushi di Ivan Morales, 19’

21,20 Festival del Cine Espanol Y Latinoamericano – El método di Marcelo Pineyro, 115’ (Drammatico – Spagna – 2005)

Ospiti Federico Sartori e Iris Martin Peralta

Mercoledì 2 agosto 2023 – Parco Horcynus Orca, Capo Peloro

19,00 Opera prima, 8 coreografie di Sarah Lanza (Sale espositive Museo MACHO)

21,00 Arcipelaghi della Visione – La via del ferro di Francesco Cannavà, 22’ (Docufilm – Italia – 2022)

Ospiti Francesco Cannavà e Fabio Pilato.

21,45 Arcipelaghi della Visione – Agente Lemmy Caution: Missione Alphaville di Jean-Luc Godard, 99’ (Fantastico –Francia/Italia – 1995)

Giovedì 3 agosto 2023 – Parco Horcynus Orca, Capo Peloro

21,00 Vedere la Musica – evento finale del concorso di videoclip musicali. Premiazione ed esibizione dell’artista vincitore. Con Carlo Massarini e Christian Bisceglia

Sabato 5 agosto 2023 – Forte Petrazza, Camaro Superiore

19,00 La grande scala, inaugurazione della mostra a cura del Museo del Fango

Domenica 6 agosto 2023 – Piazza del Popolo, Roccavaldina

21,00 Cortometraggi dalla Palestina

21,15 Arcipelaghi della Visione – Se mi lasci ti cancello di Michel Gondry, 108’ (Commedia – USA – 2004)

Agosto – Dicembre 2023

Horcynus EDU – percorsi educativi di cinema in collaborazione con le scuole del territorio

Summer School

Scuola di Cinema a cura di Paolo Benvenuti

Eventi letterari e di ricerca per intravedere “terre future”

Seminari internazionali su nuovi paradigmi economici e di sviluppo umano sostenibile

Premio Horcynus Orca 2023 a Souad Alwhaidi

MACHO Inaugurazione nuove acquisizioni