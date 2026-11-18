Alessandro Russo, Antonella Russo e Mariella Perrone all'attacco su avviso pubblico, contratto di locazione, costi e scelte: "Decideranno i giudici"

MESSINA – I tre consiglieri comunali del Pd, Alessandro Russo, Antonella Russo e Mariella Perrone, trasmetteranno alla Corte dei Conti un dossier dettagliato su tutto l’iter che ha portato all’accordo tra Atm e Roberto Ruggeri, proprietario del terreno su cui sorgerà il nuovo hub capolinea dell’azienda a Torre Faro. È questa la notizia “lanciata” dai dem in conferenza stampa, a oltre quattro anni da un avviso pubblico di appena 9 giorni e che da più di un mese fa discutere. La domanda è chiara: la decisione di affittare a queste condizioni e di scegliere questo specifico terreno, tra tre offerte arrivate, è “danno erariale”?

Alessandro Russo: “I conti non tornano”

Alessandro Russo, aprendo la conferenza stampa, ha spiegato che il gruppo consiliare dem ha voluto cercare carte e documenti sulla questione, che risale al 2023 e che riguarda “gli stessi soggetti”, nel caso in questione appunto Roberto Ruggeri, legati ad altre questioni, come “il Sud Innovation Summit”. Ha sottolineato poi che “i conti non tornano. E quando un’amministrazione non riesce a giustificare queste spese pubbliche è chiaro che il nostro compito, in qualità di consiglieri di minoranza, è approfondire e tentare di fare chiarezza su ogni passaggio”.

Perrone: “Forti contraddizioni nei documenti”

Dopo di lui ha parlato Mariella Perrone, che si è soffermata proprio sull’aspetto dei “soldi pubblici”. Ha affermato: “Abbiamo esaminato i documenti ed emergono forti contraddizioni” sul tema. “Abbiamo un ribaltamento della procedura sull’avviso pubblico – ha spiegato -. Si chiedeva un’area scoperta da adibire a parcheggio a Torre Faro e richiedeva determinati requisiti, come pavimentazione, allacci idrici ed elettrici. Qualora non ci fossero, il proprietario avrebbe dovuto portare a termine questi lavori entro 6 mesi. Invece è stato fatto il contrario, cioè è stato scelto un terreno senza queste opere e Atm si adopererà a realizzarle. Inoltre c’è stato un cambiamento in corso d’opera di destinazione, che da parcheggio diventa capolinea terminal hub, con tanto di ricarica dei bus elettrici. Una funzione mai menzionata nell’avviso pubblico”.

L’avviso “ribaltato” e le tre offerte arrivate

Quest’avviso “è costantemente ribaltato”. Perrone ha citato la sottoscrizione del contratto tra Atm e il soggetto aggiudicatario con un canone per 9 anni “ma senza la decurtazione del 15% a carico del proprietario”, che invece era originariamente inserita nell’avviso stesso. Poi “la scelta anti-economica, certificata con parere negativo dal tecnico di Atm. Nel 2023 sono arrivate tre offerte. La prima della famiglia Valore per un terreno di 2.398 mq, con una richiesta economica annua di 58mila euro. È stata scartata perché questo terreno si trova a 75 metri dalla pila del Ponte sullo Stretto. La seconda, invece, riguarda un terreno di circa 1.700 mq, di Roberto Ruggeri. La richiesta è di 30mila euro ma le caratteristiche del terreno sono particolari: l’area è a protezione speciale, quindi è sotto vincolo paesaggistico. Inoltre è sotto al livello stradale di circa quasi 2 metri, oltre a essere in totale stato di abbandono, con alberi ad alto fusto e vegetazione spontanea. Solo per togliere gli alberi ci vorranno le autorizzazioni della Forestale, un onore che si assume Atm. Il ricavo annuo alla fine è di 33mila euro, con 68-70 stalli per le auto. Praticamente non si riesce a coprire nemmeno il canone di allocazione. Ciò nonostante l’hanno scelta”.

E la terza offerta? “L’incongruenza è qui. Perché è un terreno di 2.293 mq, di proprietà di Buda e Vermiglio, con una richiesta economica di 40mila euro. Le caratteristiche del terreno sono diverse: è già un’area destinata a servizi pubblici, è pavimentato e con recinzione, con allacci già pronti, sia idrici sia elettrici e con ingresso diretto sulla via Circuito. Aggiungo che è al posto di 70 stalli se ne potevano realizzare 94. I ricavi netti secondo i tecnici erano di 46mila euro, che avrebbe coperto il canone di locazione. Nella relazione tecnica è scritto che questa è la scelta migliore, ma ciò nonostante viene scelto quello del signor Roberto Ruggeri. La domanda che ci siamo posti è: come mai il cda ignora le conclusioni del proprio tecnico, scartando un terreno pronto, più capiente e finanziariamente più economico, scegliendone uno in perdita e infossato? Non si comprende quale sia stata la logica della scelta. Il punto fondamentale è questo. Si tratta di soldi pubblici e devono dare delle risposte”.

Antonella Russo e i dettagli del dossier

Antonella Russo ha poi aggiunto nuovi aspetti: “È nostro dovere approfondire e cercare le carte. Ce le hanno date al 30esimo giorno dalla nostra richiesta. Le abbiamo studiate e oggi diciamo alla città cosa abbiamo scoperto, ma anche ciò che vogliamo fare. Chiaro è che bisogna partire dall’avviso pubblico, perché in questo avviso l’Atm dice cosa le serve. L’azienda vuole un’area scoperta da assumere in locazione per adibire ad area di sosta regolamentata. Vuole un parcheggio, perché intende ‘potenziare l’offerta dei parcheggi nell’area Torre Faro – Capo Peloro’. Vuole rinforzare l’area di Torri Morandi e Atm lo dice in maniera chiara nell’avviso pubblico, guardando al periodo estivo. La richiesta è di locare per 9 anni e Atm scrive che ‘eventualmente’ si può rinnovare per altri 9. Quindi non un rinnovo sicuro. Tra l’altro previo assenso scritto tra le parti. La cosa principale è che il terreno sia il più adeguato possibile per posizione e condizioni”.

Questa “è un’indagine di mercato che dura solo 9 giorni. Non capiamo perché il termine è così stretto. E inoltre è scritto che la validità dell’offerta presentata deve durare 12 mesi. Una delle tre offerte, la vincitrice, conferma la validità dell’offerta solo per 2 mesi, in violazione del bando iniziale. Aggiungo che Atm non è obbligata a scegliere, può sia recedere dalle trattative o non selezionare nessuna offerta. Lo dice chiaramente il bando, Atm si lascia le mani libere su ciò che deve are. Sul canone di locazione si parla poi della decurtazione del 15% quindi al momento della scelta ci aspettiamo che un canone qualsiasi sia poi decurtato del 15%. Non lo ritroveremo più questo punto”.

Altri dettagli nell’offerta vincente

Russo ha quindi ribadito le caratteristiche delle tre proposte, riprendendo i passaggi esposti dalla collega Perrone e sottolineando che “la nostra valutazione è solo sulle offerte, a prescindere da chi siano i proprietari o meno. Ma cosa dice Ruggeri nella sua offerta? Atm vuole un parcheggio, mentre il dottore Ruggeri parla anche di cartellonistica pubblicitaria 6×3, per monetizzare. Né sottovaluta la possibilità di attirare i fedeli visto la presenza della statua Padre Pio. Ricordiamoci che parliamo di un terreno sotto la strada, l’unico dei tre, e questo comporta dei lavori per l’accesso. Inoltre è il più piccolo e c’è la necessità di fare di tutto, muretti di delimitazione, zone d’ombra. E lo stesso Ruggeri ne parla, parlando di 70 posti ma senza prevedere il parcheggio di moto o mezzi a due ruote. Inoltre prevede che nei primi 6 anni ci debba essere una decurtazione di 119mila euro visti i lavori da fare”.

“Ricordiamoci – ha proseguito – che 180mila euro costano i primi 6 anni di affitto, 30mila l’anno, mentre poi aumenta a 50mila per gli ultimi tre. Ma la cosa bella è che Ruggeri va oltre. Oltre Padre Pio parla di proposte sul costo del parcheggio, sulle fasce orarie, sull’introito della cartellonistica. Parla addirittura degli stipendi dei dipendenti di Atm. Ma lo deve fare lui? Lui è solo proprietario del terreno, perché presenta scenari di utilizzo dei parcheggi, parla di istallazione dei moduli pubblicitari, dei debiti commerciali, delle spese, l’assicurazione, le pulizie. Questo è un piano economico finanziario al posto dell’azienda, ma secondo noi non dovrebbe essere certo lui”.

Russo: “Si parla di hub la prima volta nello studio di Pavone”

E ancora: “Nello studio di fattibilità chiesto da Atm all’ingegnere Pavone si parla di un parcheggio pubblico a servizio del borgo Torre Faro. Nella richiesta non si parla di hub, di capolinea bus, di ricariche elettriche e non lo fa nemmeno il proponente. Quindi da dove sono uscite fuori? Non c’è niente di tutto questo nella determinazione a contrarre. Nello studio di fattibilità poi ci sono i motivi dei no alle altre proposte. Per la prima si parla della vicinanza al pilone del Ponte e quindi l’area ricadrebbe nell’area di cantiere, se e quando l’opera si farà. Quindi non viene nemmeno valutato nelle sue caratteristiche intrinseche ma ne sconsiglia la scelta. Il primo terreno è così scartato a priori. Il secondo, quello che ha vinto, ha un costo di adeguamento di 250mila euro secondo l’ingegnere Giuseppe Pavone. E lui stesso valuta che il ricavo annuo dei parcheggi non coprirebbe il costo di locazione, senza contare l’esigenza dei lavori di cui abbiamo già parlato. È qui che Pavone spiega, però, che vista la transizione elettrica di Atm si può utilizzare anche così, come hub di ricarica per i bus, per massimizzare l’investimento. Questa è la prima volta, durante la valutazione della seconda offerta, che esce la storia dell’hub”.

Un suggerimento all’interno dello studio di fattibilità, quindi. Prima di passare al terzo progetto, che “lo stesso ingegnere Pavone ritiene il più vantaggioso per diversi punti. Però scrive che tuttavia, tenuto conto che il ricavo dai parcheggi di 46mila euro coprirebbe la richiesta di locazione, è la distanza di circa 300 metri dal capolinea del bus navetta non offre la caratteristica di parcheggio di interscambio. Ma chi ha detto che Atm cercava un parcheggio di interscambio? Nello studio di fattibilità è questo il motivo per cui si renderebbe ‘poco appetibile’, pur affermando che con pochi interventi di scerbatura l’area si prestava per ‘un utilizzo immediato’. Ci sarebbe tanto altro da dire, ma chiudo dicendo che la seconda parte dello studio di fattibilità è fatta come se fosse scontato scegliere il progetto numero 2. Ma nel bando, ricordiamolo, era scritto che si poteva recedere dall’avviso senza scegliere”.

“Spese per 660mila euro su un terreno acquistato per 58mila”

Antonella Russo ha poi concluso: “Dopo lo studio di Pavone, del 17 aprile 2024, la relazione di Atm del 31 luglio 2024 parla quindi di hub capolinea. Nel documento si fa la scelta, parlando di un costo complessivo per 9 anni di 330mila euro. Ma per costruire l’hub servono altri 330mila euro per un totale di 660mila euro su un terreno che, due anni prima, è stato acquistato per 58mila euro. Nel verbale di cda di Atm l’operazione è approvata con il solo voto contrario del consigliere Salvatore Ingegneri. L’approvazione è per un periodo di 9 anni. Ma è il contratto di locazione che mi ha fatto impazzire. È del 18 settembre 2024. In premessa si parla della transizione ecologica e della flotta elettrica, non si sa cosa c’entra in questo contratto. Poi si scrive che è prevista l’installazione della stazione di ricarica nel capolinea hub. C’è scritto che l’Atm ha individuato un’area che si presta ad hub terminal e allo stesso tempo a parcheggio. Si parla di 315mila euro di costi. E c’è scritto che il locatore intende far pagare per il primo anno 15mila euro e non 30mila. L’immobile viene concesso come capolinea hub terminal e parcheggio. E inoltre la ‘locazione cesserà a settembre 2033’. E c’è anche scritto che il contratto sarà rinnovato a 50mila euro l’anno in automatico se qualcuno non dice niente. Non c’era questa proroga automatica nel bando, ricordiamolo”.

Il contratto di locazione

“In un altro passaggio – inoltre – si spiega che ‘nel caso in cui il proprietario metta in vendita il terreno durante la vigenza del contratto’ non ci sono preclusioni. E l’Atm che dovrebbe fare dopo queste spese? Nel caso in cui lo vende, l’azienda può avere diritto di prelazione nell’acquisto con una decurtazione del 25% del prezzo. Ma non si sa quale sarà? Il valore sarà sicuramente maggiore dopo i lavori. Non ho mai visto un contratto di locazione in cui il locatore non ha un termine per comunicare a chi affitta che vuole vendere. Lui non ne ha, può farlo dalla sera alla mattina, mandando una pec o una raccomandata. Atm poi avrà 60 giorni per decidere se esercitare la prelazione. Non ci sono vincoli sul prezzo di vendita e non ci sono termini di preavviso per il locatore. Nei passaggi successivi, nel 2025, si parla in oggetto di realizzazione del parcheggio pubblico a servizio di Torre Faro. Ma dentro si parla dell’hub con la previsione di stazione di ricarica veloce. L’oggetto della determina dice una cosa, la narrazione un’altra. E nella narrazione non si parla più di parcheggio ma di area di sosta temporanea. L’ultimo provvedimento è l’aggiudicazione definitiva dell’11 giugno. Le conclusioni non siamo noi a doverle fare. Ma i soldi dell’Atm sono soldi pubblici quindi noi uscendo da qui trasmetteremo alla Corte dei Conti un nostro dossier. Vogliamo sapere se a parere dei giudici contabili c’è un danno erariale. Sarà la Corte a dire se questi comportamenti sono in linea”.

Alessandro Russo ha parlato infine dell’opportunità di affittare il terreno invece di acquistarlo o espropriarlo, sottolineando i passaggi e i cambi “a piccoli passi” dall’avviso pubblico alle firme. Perché “a fronte di queste cifre è innegabile che tutta la gestione complessiva esponga l’amministrazione al fatto che l’acquisto o l’esproprio avrebbero avuto una convenienza diversa per l’ente”. Ora il dossier alla Corte dei Conti per una vicenda che sembra ben lontano dal concludersi.