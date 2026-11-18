Il cantautore toscano recupererà il concerto interrotto

Francesco Gabbani torna a Letojanni. Il cantautore toscano sarà protagonista lunedì 28 dicembre 2026 in Piazza Corrado Cagli, per recuperare il concerto dello scorso 12 agosto, interrotto dopo un malore che lo aveva colpito durante l’esibizione.

Il ritorno in Sicilia, organizzato dal Comune di Letojanni, arriva in una fase significativa del percorso artistico di Francesco Gabbani. È uscito la scorsa settimana, in radio e su tutte le piattaforme digitali per Bmg, “Francesco Gabbani”, il nuovo singolo inedito del cantautore toscano.

Il brano è accompagnato da un videoclip diretto da Filiberto Signorello, costruito attorno a un suggestivo piano sequenza. Le immagini seguono Gabbani mentre attraversa, al crepuscolo, un paesaggio desolato fino a raggiungere un pianoforte solitario immerso nella natura. L’artista inizia a suonare e, lentamente, lo strumento prende fuoco, fino a essere completamente avvolto dalle fiamme. Una sequenza simbolica che evoca il bisogno di trasformazione, la capacità di lasciarsi alle spalle il passato e la possibilità di ricominciare.

Il 2027 sarà inoltre l’anno del ritorno di Francesco Gabbani nei grandi spazi indoor con “Occidentali’s Party”, due concerti speciali in programma il 17 aprile al Nelson Mandela Forum di Firenze e il 22 aprile all’Unipol Forum di Milano. Due appuntamenti prodotti da A1 Concerti per celebrare i dieci anni di “Occidentali’s Karma”, il brano con cui Gabbani conquistò il Festival di Sanremo e diede inizio a una stagione di successi entrati nell’immaginario collettivo.