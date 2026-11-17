900mila euro per spettacoli, tradizioni e animazione territoriale

Meno due settimane all’arrivo di dicembre, il mese in cui si aprono le festività natalizie. Con delibera numero 736 del 16 novembre 2026, la giunta Basile ha approvato lo schema di programma degli eventi previsti per il periodo, inserito all’interno del piano promozionale e di comunicazione per valorizzare l’immagine e l’attrattività del territorio.

Il piano finanziario e gli obiettivi

La somma stanziata per l’annualità in corso è di 900mila euro, destinata a coprire i costi degli eventi e le spese connesse all’allestimento e alla messa in sicurezza delle aree pubbliche individuate per gli spettacoli. Le risorse trovano copertura finanziaria sul bilancio corrente e rientrano nel percorso di marketing territoriale orientato a sostenere il tessuto economico locale, le piccole e medie imprese e l’indotto turistico.

Il programma delle manifestazioni, battezzato con il titolo “Messina si accende”, prenderà il via l’8 dicembre con la tradizionale accensione degli alberi di Natale e delle luminarie artistiche, affiancata dalla secolare processione del simulacro argenteo dell’Immacolata. Il cartellone si spingerà poi fino al 6 gennaio, animando la città con una serie di appuntamenti culturali e ricreativi.

Fra tradizioni popolari e intrattenimento

Il calendario degli eventi punta a coniugare la riscoperta delle radici con l’intrattenimento per tutte le età. Tra le iniziative previste figurano le parate natalizie, l’esibizione di gruppi folcloristici, zampognari e bande musicali lungo le strade cittadine, oltre alla rassegna denominata Le MeraVille e alla tradizionale processione della notte di Natale del Bambinello Gesù. Ampio spazio sarà riservato anche all’arte presepiale, con esposizioni artistiche, presepi tradizionali e rappresentazioni viventi allestite nei vari quartieri.

Il programma prevede inoltre spettacoli di magia, illusionismo e arte circense, dj set, concerti dal vivo, spazi dedicati alle scuole di danza e momenti di animazione con Babbo Natale e i suoi elfi per i più piccoli. Non mancheranno i mercatini di Natale con prodotti tipici e artigianato locale, i villaggi natalizi, le rassegne di teatro e gli eventi diffusi nelle municipalità e nei villaggi, pensati per coinvolgere l’intera periferia cittadina. Il programma si concluderà con il tradizionale appuntamento del Capodanno in piazza e con gli eventi dedicati all’Epifania. Nel mezzo, il 28 dicembre, si terrà la solenne cerimonia di commemorazione del terremoto del 1908.