Continuiamo a contare le vittime sulla strada. Ma si può fare di più in termini di prevenzione e sicurezza. E associazioni come Fiab ce lo ricordano

MESSINA – Altre due vittime di incidenti stradali a Messina di recente. Si chiamava Alessandro Palmas il pedone investito in via Palermo il 5 novembre. Aveva 61 anni. Sono stati donati i suoi organi. Sul viale Gazzi, invece, un 82enne, Vincenzo Marzocchi, è stato centrato da una Lancia Musa guidata da un 47enne. Ed è morto al Policlinico. In più, un 75enne è stato portato all’ospedale Piemonte a seguito del tamponamento tra due mezzi sul viale Garibaldi, sempre a novembre.

A settembre, invece, la morte della diciassettenne Rebecca Galli, che viaggiava come passeggera su un motorino condotto da un 16enne. Lo scorso 6 giugno, dopo uno scontro con un’auto, è morto a Messina un motociclista: il 15enne Riccardo Coglitore. Un altro giovanissimo. E, nella notte tra il 28 e il 29 giugno, la sedicenne Giulia Scimone è stata investita da un diciannovenne motociclista in via Circuito a Torre Faro. Per lei non c’è stato niente da fare, mentre il giovane è stato poi arrestato per omicidio volontario. Nella notte dell’11 luglio, sempre a Messina, il 49enne Vincenzo La Foresta è stato travolto e ucciso da una moto nella notte mentre attraversava la strada.

Abbiamo affrontato il tema, più volte, con il presidente di Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) Messina Ciclabile, Fabrizio Murè: “Da qualsiasi prospettiva, si sia amministratori o comuni cittadini, va vista la realtà nella sua drammaticità. Andare sulle strade a Messina è pericoloso. E lo dico i dati. Questo tema è messo sottotraccia da troppi anni. E non ci si è mai fermati a ragionare. La nostra associazione ha tre anni di vita e parla di mobilità. Ma il tema della sicurezza stradale è trasversale. Il problema riguarda tutti. Se attraversi in via Tommaso Cannizzaro, ad esempio, ti può prendere uno scooter e ci puoi rimanere secco perché in alcuni orari del giorno c’è il sole contro e non vieni visto. Oppure, faccio un altro esempio, un incidente può avvenire perché i dossi, sulla via Garibaldi, vengono tolti il 14 agosto per la Vara e a fine settembre non erano stati rimessi. In sostanza, il problema insicurezza stradale è sottovalutato”.

“Serve una chiamata alle armi collettiva, Messina ha il più alto tasso di mortalità per incidenti stradali tra i Comuni più grandi”

Aggiunge Murè: “Durante la Settimana europea della mobilità, a Messina, a settembre, insieme ad altre realtà, abbiamo cercato di affrontare il tema in maniera corale. Noi pensiamo a una chiamata alle armi e una presa di coscienza collettivi”.

“Servono politiche locali, la prossima vittima sulla strada a Messina si può evitare”

Già nel settembre 2025, Fiab poneva l’accento su un dato allarmante: “Messina è, tra i 14 Comuni italiani più grandi, quello con il più alto tasso di mortalità, per incidenti stradali”.

La sensazione che le istituzioni debbano fare di più. Proprio domenica scorsa si è svolta un’iniziativa promossa da numerose associazioni: “Servono attraversamenti sicuri, marciapiedi percorribili e limiti di velocità più bassi nelle zone abitate. Servono risorse adeguate per la sicurezza stradale, il trasporto pubblico, la mobilità ciclistica e gli interventi di educazione e prevenzione. Servono politiche locali che rimettano al centro la tutela della vita, della salute e della sicurezza delle persone. Il modo più concreto per onorare le vittime sulla strada è impedire che altre vite vengano spezzate. Perché la prossima vittima si può evitare. Non basta essere ascoltati, serve un confronto stabile, con una data. Cominciamo da qui, da Messina. Basta morti in strada”.

La manifestazione è stata anche l’occasione per chiedere che il Comune di Messina, attraverso un ordine del giorno del Consiglio comunale, solleciti pubblicamente la revoca del nuovo Codice della strada. Ma non è tutto. I manifestanti hanno chiesto infatti che sulla sicurezza si istituisca una consulta cittadina, aperta alle associazioni, e una programmazione con verifica pubblica annuale.

L’immagine è di repertorio.

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