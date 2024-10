I consiglieri della Lega sul voto al consolidato: “L’astensione? Per garantire i 176 nuovi assunti”

I consiglieri: "Sciacallaggio politico. Ci siamo astenuti per non avallare il pasticcio di Basile"

MESSINA – A quasi 24 ore dal voto e con in mezzo sfilze di polemiche da ogni parte politica, i consiglieri della Lega e di Prima l’Italia (in una nota congiunta senza le firme ma con entrambi i loghi) hanno deciso di commentare quanto accaduto al momento del voto del bilancio consolidato, con la decisiva astensione sull’immediata esecutività che ha fatto slittare tutto (anche le assunzioni) di qualche settimana.

La Lega: “Sciacallaggio politico”

I consiglieri hanno commentato: “È necessario fare chiarezza ed evitare, questa volta il sostantivo è pertinente, sciacallaggio politico. Se ci siamo astenuti e non abbiamo votato a favore è stato per un motivo molto chiaro: se avessimo votato sì al documento contabile e all’immediata esecutività dello stesso avremmo avallato il pasticcio dell’amministrazione Basile, che senza avere portato in Consiglio il Consuntivo entro il 30 aprile come prevede la legge, ha proceduto con alcune assunzioni. Assunzioni che peraltro, proprio per la mancata approvazione del bilancio in questione, sono state bloccate”.

E ancora: “Invece, proprio per garantire i 176 nuovi posti di lavoro in discussione, abbiamo deciso di astenerci. Avremmo potuto votare no come hanno fatto altri consiglieri, invece, con la nostra astensione, a metà novembre si potrà procedere con le nuove assunzioni. È bene che in Consiglio comunale ognuno guardi in casa propria, evitando di lanciare accuse infondate e impegnandosi, invece, a dare un contributo efficace al governo di questa città, senza perdere tempo a produrre l’ennesimo quotidiano comunicato stampa a spese di chi in Aula lavora seriamente”.