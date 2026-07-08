I lavori per le rampe Giostra-Annunziata, Basile: “lnfrastruttura strategica per Messina”

Il sindaco considera l'aggiudicazione "il punto di arrivo di un percorso avviato dall'amministrazione". Germanà: "Impegno concreto della Lega e di Salvini"

MESSINA – Rampe “O” e “P” di Giostra-Annunziata. Il sindaco di Messina Federico Basile commenta l’aggiudicazione dei lavori.

Per il primo cittadino, “l’aggiudicazione dei lavori per la sistemazione delle rampe “O” e “P” di Giostra-Annunziata rappresenta un passaggio significativo per Messina e il punto di arrivo di un percorso politico e istituzionale avviato dall’amministrazione comunale per restituire alla città un’infrastruttura strategica rimasta incompiuta per anni. Questo traguardo nasce da una scelta precisa: mettere le esigenze reali della città al centro dell’azione amministrativa e lavorare con determinazione per individuare soluzioni concrete – dichiara il sindaco Federico Basile -. È un percorso avviato negli anni scorsi e portato avanti con continuità dall’amministrazione comunale, individuando alcune priorità strategiche per Messina, tra cui il miglioramento della viabilità e il recupero delle rampe ‘O’ e ‘P’, un’opera attesa da troppo tempo e fondamentale per il sistema della mobilità cittadina”.

Il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche di Sicilia e Calabria ha formulato la proposta di aggiudicazione della gara all’impresa Ingegneria Costruzioni Colombrita Srl, con sede a San Giovanni La Punta, che in città sta già portando avanti i lavori di riqualificazione della linea tranviaria. L’obiettivo dell’appalto integrato è restituire la piena funzionalità alle due strutture per consentire la loro riapertura al traffico.

“Decisivo il confronto con il ministro Salvini e il finanziamento di 5 milioni di euro”

Evidenzia il sindaco: “Nel 2023, durante l’incontro con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, ho portato all’attenzione del governo le principali necessità della nostra città, chiedendo un impegno concreto per interventi capaci di incidere realmente sul futuro di Messina. Tra questi vi erano il rafforzamento della rete idrica, il potenziamento della viabilità e, in modo particolare, il completamento delle rampe ‘O’ e ‘P’ di Giostra-Annunziata”.

E ancora: “Quel confronto istituzionale ha prodotto un primo passaggio fondamentale: il finanziamento ministeriale di circa 5 milioni di euro, che ha permesso di avviare il percorso tecnico-amministrativo necessario alla realizzazione dell’intervento. Un passaggio che dimostra come la capacità di rappresentare le esigenze del territorio e di costruire relazioni istituzionali solide possa tradursi in opere attese dai cittadini”.

Basile: “Il ruolo del sindaco è quello di dialogare con tutte le istituzioni senza steccati politici”

Continua Basile: “Successivamente il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche ha portato avanti la procedura di gara fino all’aggiudicazione dei lavori. Si apre ora la fase della progettazione esecutiva e dell’avvio del cantiere: un passaggio che avvicina Messina alla conclusione di una vicenda che per troppo tempo è rimasta ferma. “Ho sempre ritenuto che il ruolo di un sindaco sia quello di dialogare con tutte le istituzioni, senza preclusioni e senza condizionamenti legati alle appartenenze politiche. Quando è in gioco l’interesse di una comunità, la collaborazione istituzionale deve prevalere su ogni altra logica. È questo il metodo che abbiamo seguito e che ci ha consentito di ottenere risorse importanti e sbloccare interventi attesi dalla città”. “Questa vicenda dimostra il valore della buona politica: una politica capace di ascoltare i bisogni del territorio, individuare le priorità, costruire percorsi condivisi e trasformare gli impegni in opere concrete. Al di là delle divisioni e delle appartenenze, quando le istituzioni lavorano insieme con responsabilità e visione, a beneficiarne sono i cittadini”.

“L’aggiudicazione dei lavori per le rampe ‘O’ e ‘P’ conferma che una politica fondata sulla programmazione, sulla responsabilità e sulla capacità di interlocuzione porta risultati concreti. Questo è il nostro impegno: trasformare le necessità di Messina in opere realizzate, lavorando ogni giorno per una città più moderna, più funzionale e più vicina alle esigenze dei cittadini”, conclude il sindaco Basile.

Germanà: “Impegno concreto della Lega e di Salvini”

Ed esprime soddisfazione pure Nino Germanà, senatore e segretario regionale della Lega in Sicilia: “La politica del fare è l’equazione con la quale definire la Lega e l’impegno del ministro Matteo Salvini per Messina. Avevo già annunciato nell’agosto 2023 il finanziamento voluto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il completamento dei viadotti Giostra-Annunziata O e P. Ed è arrivata l’aggiudicazione all’impresa che dovrà eseguire i lavori di queste rampe di collocamento fondamentali per il collegamento della zona Nord e Sud della città. Siamo orgogliosi per il lavoro che riusciamo a fare nell’interesse della nostra città. La Lega si distingue per il civismo e per l’adesione alle esigenze del territorio. Messina presto potrà contare su un’altra opera infrastrutturale che migliorerà la viabilità”.

Ipotesi apertura definitiva nel 2028

I lavori veri e propri cominceranno nei primi mesi del 2027. Considerando poi l’anno intero previsto per l’esecuzione dei lavori e i successivi due mesi per i collaudi, l’orizzonte del 2028 per l’apertura definitiva al traffico resta lo scenario più realistico e probabile.

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