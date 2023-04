"I love Messina" trasloca, nuova e più visibile ubicazione per il benvenuto ai turisti - Tempostretto

Adesso campeggia nella parte sinistra di piazza Unione Europea (guardando Palazzo Zanca). La nuova ubicazione è legata al nuovo progetto di accoglienza dei turisti predisposto dall’Amministrazione comunale

MESSINA – Trasloca da una parte all’altra di piazza Unione Europea la scritta “I love Messina” installata il pomeriggio del 6 maggio del 2022. Dalla parte destra (guardando Palazzo Zanca, sede del Comune) l’opera d’arte moderna con la dicitura di benvenuto in città, donata da un noto imprenditore della zona sud, è stata trasferita dalla parte opposta della piazza. Esattamente davanti all’attraversamento per i turisti, meno nascosta rispetto alla precedente location (vicino alle aiuole). “I love Messina” è adesso più visibile, soprattutto per chi arriva dal porto. L’iniziativa di donazione era stata accettata con delibera commissariale numero 32 dell’1 aprile 2022, cui è seguito parere favorevole della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali ai fini della tutela paesaggistica indicando il punto di allocazione della struttura in prossimità dell’aiuola a destra della piazza (guardando la facciata di Palazzo Zanca). La nuova ubicazione è legata al nuovo progetto di accoglienza dei turisti predisposto dall’Amministrazione comunale. Una volta usciti dal porto, i turisti transiteranno davanti al nuovo info-point di Largo Minutoli, dove questa mattina è stato installato un chiosco in ferro battuto e da lì si troveranno dinanzi alla scritta di benvenuti.