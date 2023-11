I messinesi Marchello e Grifò impegnati ai campionati italiani open di nuoto - Tempostretto

I due nuotatori messinesi saranno in gara da oggi, 28 novembre, fino a giovedì 30 a Riccione. Subito in acqua Marchello nei 200 stile libero

A Riccione impegnati i migliori atleti italiani e non solo, tra loro anche due messinesi Davide Marchello, cresciuto nell’Ulysse e ora tesserato con l’Aurelia Nuoto, e Gianmarco Grifò della Power Team Messina. L’appuntamento nazionale è il campionato italiano open che sarà disputato da oggi, martedì 28 novembre, fino a giovedì 30 novembre.

Anticipato rispetto alla sua collocazione originaria perché serve anche da prova valida per ottenere i tempi di qualificazione per il mondiale di nuoto di Doha e per le Olimpiadi di Parigi dell’anno prossimo. Motivo per cui i messinesi si troveranno nelle corsie al loro fianco anche atleti del calibro di Gregorio Paltrinieri e Thomas Ceccon, giusto per citarne alcuni.

Le gare di Marchello e Grifò

Davide Marchello è un fondista ed era scritto ai 200, 400, 800 e 1500 stile libero. Proprio nella giornata di apertura il messinese nuoterà i 200 stile libero, ma non risulta tra i partenti dei 1500. Nella giornata di domani sarà tempo di nuotare i 400 stile, mentre chiuderà giovedì con gli 800 stile libero.

Una sola gara invece per Grifò, il peloritano della Power Team è rientrato in gara solo nei 100 farfalla e potrà concentrarsi sulla sua unica gara che sarà nella giornata di mercoledì. Il powertino è iscritto con il tempo di 55″13, vedremo se migliorerà.

Le gare prevedono le eliminatorie al mattino e le finali al pomeriggio, in diretta su RaiSport a partire dalle 17:30. La selezione non vale per le distanze più lunghe, quindi 800 e 1500 stile libero, dove si gareggia per serie con quelle più veloci al pomeriggio.