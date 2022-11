I migranti al porto di Catania: scendono tutti dalla "Geo Barents" - Tempostretto

Sono 214 e lo sbarco è in corso

Scendono tutti i 214 migranti dalla “Geo Barents” di Catania. Lo annuncia l’Ansa. Dopo l’ispezione, l’équipe medica dell’Asp di Catania si è trasferita sull’Humanity 1 per una nuova valutazione, annuncia a sua volta AdnKronos.

Sull’emergenza sono intervenuti il deputato di Verdi e Sinistra Italiana Aboubakar Soumahoro, presente a Catania assieme al parlamentare e segretario regionale del Partito democratico Anthony Barbagallo e al senatore Antonio Nicita (Pd).

Sottolinea il senatore sulla sua pagina Facebook: “Dopo l’ispezione di ieri sulla Geo Barents con il deputato Angelo Bonelli, dopo aver verificato le condizioni critiche dei migranti bordo, avevamo chiesto nuove visite mediche sotto il profilo psichiatrico e psicologico e sotto il profilo del contagio in corso di scabbia. Ringraziamo Usmaf (dottor Pulvirenti e dottoressa Elefante), per aver accolto òle nostre richieste, con il coinvolgimento di strutture specialistiche come l’Asp Catania (dottor Mario Raspagliesi, infettivologo, e il team del dottor Aldo Virgilio). Ringraziamo i ragazzi della Croce Rossa e della Protezione Civile, la Questura di Catania. E se mi permettete, il vescovo Renna”. Domani mattina mi insedierò nella Commissione Bilancio del Senato. Parleremo delle vere emergenze degli italiani, a partire dalle bollette e dall’inflazione”.

