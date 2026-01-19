I Nebrodi tremano ancora: nuove scosse di terremoto

Due in due minuti tra Militello Rosmarino e Alcara Li Fusi: profondità e magnitudo

Lo sciame sismico che sta tenendo in allerta i sismografi dell’INGV e che riguarda i Nebrodi sembra non fermarsi. Nel pomeriggio di oggi due nuove scosse hanno coinvolto Militello Rosmarino e Alcara Li Fusi. Il primo alle 17.20 di magnitudo 3.7 e profondo 9 km. Il secondo due minuti più tardi, di magnitudo 2.8.

Il primo terremoto dello sciame è stato registrato ieri, 18 gennaio, alle ore 14.54. È stato il più forte della serie, di magnitudo 4, con epicentro a Militello Rosmarino.