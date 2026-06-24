“I nostri anni per Messina”, il congresso di Gioventù Nazionale al PalaCultura

Si svolgerà venerdì 26 giugno a partire dalle ore 17:30 il Congresso di Gioventù Nazionale

MESSINA – La città di Messina, più precisamente il PalaCultura, ospiterà un appuntamento che all’interno di Gioventù Nazionale definiscono “cruciale per il futuro politico del territorio di Messina”, venerdì 26 giugno pomeriggio in riva allo Stretto infatti nel congresso programmato ci sarà la partecipazione dei vertici locali, regionali e nazionali del movimento giovanile e del partito Fratelli d’Italia.

“Oggi più che mai, Gioventù Nazionale – si legge nella nota – si conferma una vera e propria fucina di idee e di classe dirigente, capace di incidere profondamente sulle dinamiche del territorio. La folta partecipazione di figure istituzionali e dirigenziali di primissimo piano testimonia, inoltre, la centralità del movimento giovanile all’interno del progetto politico di Fratelli d’Italia e del centrodestra”.

Il programma di “I nostri anni per Messina”

I lavori congressuali saranno presieduti da Riccardo Ponzio (Delegato Congressi per la Sicilia e Presidente di Azione Studentesca) e introdotti da Francesco Armone (Esecutivo Nazionale GN e Vice Presidente Azione Universitaria).

A conferma della rilevanza strategica dell’appuntamento, porteranno i loro saluti le massime espressioni istituzionali e di partito:

– L’Assessore Regionale al Turismo On.le Elvira Amata;

– La Senatrice Carmela Bucalo;

– Il Deputato ARS On.le Pino Galluzzo;

– Il Commissario Regionale FDI On.le Luca Sbardella

– I Coordinatori di FDI Dott. Pasquale Currò (Cittadino) e Avv. Giosuè Giardina (Provinciale)

Un focus particolare sarà dedicato al mondo accademico con il panel “I nostri anni per l’università”, che vedrà gli interventi di Fabrizio Sbilordo (Consigliere al CNSU), Aurelio Bringheli (Senatore Accademico UNIME) e Marco La Spina (Rappresentante CSASU UNIME), a dimostrazione del forte radicamento del movimento negli atenei.

Passaggio di testimone

La fase centrale del Congresso segnerà il passaggio di testimone della dirigenza e si aprirà con le relazioni dei presidenti uscenti, Salvatore Ragno (Provinciale) e Andrea Fiore (Cittadino). Seguiranno gli interventi dei vertici nazionali e regionali: Nicola D’Ambrosio (Presidente Azione Universitaria), Andrea Piepoli (Esecutivo Nazionale GN) e Giovanni Magni (Presidente GN Sicilia Orientale). Dopo la presentazione dei candidati al coordinamento dell’Assemblea Congressuale, le conclusioni saranno affidate ai candidati alla presidenza: Dario Nostro (Candidato Presidente Provinciale) e Armando Falliti (Candidato Presidente Cittadino).