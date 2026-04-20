“I nuovi vigili urbani a Messina vanno formati bene prima di metterli in strada”

La Uil-Fp Pubblica esprime preoccupazione in merito "all’impiego operativo sul territorio del personale della polizia municipale"

MESSINA – In principio c’è stato l’appello del sindacato Silpol. “I nuovi vigili urbani dal 20 aprile in strada non sono pronti e mancano gli strumenti”. Ora interviene la Uil-Funzione pubblica, che “chiede chiarezza su formazione e condizioni operative dei nuovi agenti”. Uil-Fp “esprime forte preoccupazione in merito all’imminente impiego operativo sul territorio del personale della polizia municipale di Messina, assunto recentemente e immesso in servizio a partire dal 2 aprile”.

Afferma Livio Andronico, segretario generale della Uil-Funzione pubblica: “Secondo quanto appreso, già nei prossimi giorni (da oggi, n.d.r.) i nuovi agenti saranno destinati ai servizi esterni. Una decisione che, pur nel rispetto delle procedure formali successive al giuramento, solleva interrogativi rilevanti sulle condizioni organizzative e sulla reale preparazione del personale. Riteniamo che la qualità del servizio reso ai cittadini debba necessariamente fondarsi su una preparazione adeguata degli operatori, al fine di rafforzare il ruolo della polizia locale nel sistema della sicurezza urbana e garantire interventi qualificati ed efficaci”.

“Quante criticità per la nuova polizia municipale a Messina: dall’inadeguatezza della formazione alla carenza di vestiario”

Il sindacato evidenzia “alcune criticità che meritano immediata attenzione come la carenza di vestiario e divise di ordinanza; disponibilità insufficiente di strumenti informatici per la gestione digitale delle attività; dubbi sull’adeguatezza della formazione teorica ricevuta; assenza di informazioni su eventuali percorsi di tirocinio pratico; mancanza di chiarezza sull’affiancamento da parte di personale esperto”.

Secondo il sindacato, “l’assenza di un percorso formativo strutturato, di un adeguato affiancamento e delle dotazioni minime rischia di esporre i neoassunti a significativi rischi professionali, oltre a compromettere l’efficacia del servizio e la tutela dei cittadini”.

“Non si può affrontare con superficialità una fase così delicata come l’immissione in servizio di nuovi agenti – prosegue Andronico –. È necessario garantire condizioni operative adeguate, formazione completa e supporto costante, affinché il personale possa operare in sicurezza e con piena autonomia”.

La Uil-Funzione pubblica ha pertanto “richiesto formalmente all’amministrazione comunale di Messina chiarimenti urgenti sulle procedure adottate, ribadendo la necessità di assicurare standard organizzativi e professionali adeguati. La sicurezza urbana e la qualità dei servizi passano anche, e soprattutto, dalla preparazione e dalle condizioni di lavoro degli operatori”.

Articoli correlati