I premi no ponte a Pif e Ainis, tra i “cattivi” Basile con Ciucci e Salvini

Tra ironia e impegno contro la grande opera, mercoledì 27 agosto la consegna a Torre Faro. Ecco alcune anticipazioni

MESSINA – Consegna dei Noponte Awards a Torre Faro. Mercoledì 27 agosto, alle 19, in programma “un premio alla resistenza Noponte. Un modo ironico ma anche serio per parlare pure dei sì ponte. Un ulteriore strumento per contrastare la realizzazione del mostro di cemento ed acciaio che minaccia il nostro territorio”, comunica il comitato No ponte Capo Peloro.

E ancora: “Questo e tanto altro è Noponte Awards, alla sua terza edizione. Una originale manifestazione, che si terrà domani a “Casa Cariddi”, ex poste di Torre Faro (viale Cariddi 16, ex via Nuova), che premia coloro che si sono distinti nel corso del 2025 per aver preso posizione contro il progettato ponte sullo Stretto con interviste, scritti, fumetti, dichiarazioni e/o dato voce ai noponte”.

Ci sarà spazio anche per “premiare”, a fine manifestazione e dopo aver spento le luci, anche i Sìponte. Una sorta di carbone per i fautori della grande opera.

Ecco alcune anticipazioni sui premiati: “Nell’elenco Noponte, in totale sei, ci saranno tra gli altri il costituzionalista Michele Ainis, l’ingegnere Antonio Risitano, il celebre Pf e Slowfood, con gli equipaggi delle Feluche. Tra i Sìponte, anch’essi in totale sei, non potevano mancare Salvini, Ciucci, il sindaco Basile .

Previste anche delle menzioni speciali ed addirittura premi fuori concorso. Lo Stretto di Messina non si tocca”.

