“I Promessi Sposi”. Musica, danza e immagini per un racconto che emoziona e travolge

Appuntamento l'8, 9 e 10 ottobre

Una produzione di grande impatto: 33 artisti, scenografie mobili, video mappati e costumi curati danno vita a una messa in scena potente e immersiva.

L’8, 9 e 10 ottobre 2025, alle ore 21, in scena al Teatro Vittorio Emanuele “I Promessi Sposi”.



Nessun passaggio fondamentale della storia viene omesso: addio ai monti, la notte degli imbrogli, la rivolta dei forni, la peste e il rapimento di Lucia sono resi con forza emotiva grazie all’uso integrato di musica, coro e danza.



Trama



Ambientata fra il 1628 e il 1630 in Lombardia, la vicenda vede Lucia e Renzo promessi sposi. Don Rodrigo, infatuato di Lucia, impedisce il matrimonio tramite l’azione del curato Don Abbondio.



Renzo si rivolge a diversi interlocutori, fra cui Fra Cristoforo, ma la situazione precipita: Lucia è condotta con la forza presso l’Innominato, che, sconvolto dal suo incontro con lei, attraversa una crisi di coscienza e si converte, restituendola.



Nel frattempo, la peste dilaga. Renzo sopravvive, Don Rodrigo muore. Alla fine, Lucia e Renzo, reduci dalle prove, si ritrovano al lazzeretto di Milano e celebrano il loro matrimonio.



Visione registica

“La nostra messa in scena intende indirizzare l’attenzione emotiva del pubblico su tutto ciò che di straordinariamente ed inaspettatamente moderno esiste nella narrazione di Manzoni … La rappresentazione non presenta, infatti, nessuna artificiale sovrastruttura, nessun orpello posticcio, ma sveste la narrazione di ogni contingenza ‘storicistica’ per mettere in risalto il dramma, contemporaneo, dei personaggi.”



“Scenografie, costumi, video mapping, per quanto imponenti, non risultano invadenti né, tantomeno, determinanti … i personaggi ed il popolo (anch’esso personaggio di prim’ordine) … un’impostazione quasi cinematografica, con un avvicendarsi pressoché ininterrotto dei quadri narrativi … senza concedere un momento di tregua.”