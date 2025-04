I “super vigili” fuori dalle scuole: sì al regolamento in commissione

Se ne parlerà in Consiglio. L'idea è di coinvolgere le associazioni ed ex militari e forze dell'ordine

MESSINA – Il regolamento per i “super vigili”, iniziativa che prevede il coinvolgimento di associazioni del terzo settore, soprattutto se con all’interno ex membri delle forze dell’ordine, vola in Consiglio comunale. Il primo passaggio in terza commissione consiliare (presieduta da Emilia Rotondo) è stato compiuto con il voto favorevole dell’aula: 8 i sì e 10 gli astenuti, come spesso accade in commissione in vista di una discussione più ampia in Consiglio, durante la quale proporre eventuali modifiche ed emendamenti. Di fatto com’è successo per l’approvazione del regolamento della polizia urbana.

Cicala: “Aiuteranno all’ingresso e all’uscita”

L’assessore Roberto Cicala, ospite insieme all’assessora Liana Cannata e al comandante della Polizia municipale Giovanni Giardina, ha spiegato: “Questo regolamento è necessario per pubblicare un bando per individuare associazioni del terzo settore, anche ex forze dell’ordine, per dare un aiuto all’ingresso e all’uscita delle scuole. Prevede ciò che deve essere il rapporto tra il Comune e le associazioni, attraverso piccole azioni come servizio di sicurezza. Sia chiaro che non si parla di viabilità. Può essere però un aiuto ad attraversare la strada in sicurezza, ad esempio. Non comporterà costi se non quello di eventuali pettorine qualora le associazioni non abbiano le loro divise”.

Cannata: “Studenti e famiglie più sicuri”

Poi Cannata, che da qualche mese ha anche la delega alle politiche scolastiche: “Parliamo di 106 plessi di istituti comprensivi e 15 di scuole superiori. Il regolamento ci permetterà di far sentire più sicuri gli studenti di ogni età ma anche le famiglie e le scuole stesse. Questo supporto diventerebbe fondamentale anche nei villaggi e ci porterà a rafforzare il rapporto tra istituzioni e cittadini. Il nome super vigili non è stato scelto a caso. Non abbiamo scelto, ad esempio, nonni-vigili per non sembrare di escludere le donne. Abbiamo raccolto le esigenze delle scuole e vogliamo garantire maggiore attenzione agli studenti. Siamo comunque aperti a eventuali proposte e correttivi, abbiamo un rapporto aperto con gli istituti scolastici”.

I membri della associazioni sarebbero dotati di tesserino di riconoscimento per poter essere subito individuati dai genitori. Avrà “un’effige a caldo, impossibile da contraffare, e avranno la firma del sindaco. Inoltre ognuna di queste scuole avrà il calendario settimanale con i nomi di chi ci sarà”, ha spiegato l’assessore Cicala in risposta al consigliere Giuseppe Schepis, che aveva chiesto la possibilità di inserire un QR Code così da poter identificare meglio il “super vigile” fuori dalla scuola.