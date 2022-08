I tamburi di Davide Campisi conquistano il pubblico di S. Teresa - Tempostretto

Con il musicista ennese sul palco anche Mimì Sterrantino

S. TERESA – Inserito nel cartellone delle manifestazioni estive 2022 del Comune di S. Teresa su proposta del “Caffè d’Arte Il Paese di fronte al Mare” di Melina Patanè, Antonello Bruno e Gabriele Camelia, lunedì scorso nel Parco del Palazzo della Cultura si è tenuto il concerto di Davide Campisi con Mimì Sterrantino, dal titolo Badr (Luna piena) sonorità mediterranee. Ottavio Leo ha curato la parte tecnica.

Preceduto da una breve presentazione della presidente del sodalizio che ha sottolineato la valenza degli artisti e il valore della ricerca musicale, della raffinata comunione di tradizione e modernità nelle proposte ritmiche e nei testi, alla presenza dei consiglieri comunali Mariella Di Bella e Santino Scarcella in rappresentanza dell’Amministrazione, di fronte ad un folto pubblico attento ed entusiasta, il musicista ennese Davide Campisi ha raccontato la sua Sicilia con i ritmi incalzanti dei tamburi a cornice, sostenuto da una interpretazione vocale del tutto particolare per timbro ed espressione, mentre in alcuni brani l’innesto della chitarra e della voce possente di Mimì Sterrantino, ha reso ancora più incisivi i testi oltremodo impegnati, frutto di una attenta analisi sociale e di una profonda introspezione.

Un crescendo di livello per quasi un’ora e mezza di concerto durante il quale musica di ricerca, vocalità impareggiabili, competenze strumenti eccezionali, hanno condotto il pubblico in un viaggio nelle sonorità mediterranee che hanno restituito, tra antico e moderno, tutte le più vibranti note della nostra Sicilianità. Una conferma di quanta eccellenza esista in questa nostra isola che si fa spazio a partire da piccoli centri, i quali contengono in sé storia e tradizione ed ogni intelligenza per sfidare il futuro.