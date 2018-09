Consulta dei Nebrodi, si punta al rilancio turistico dei boschi e ai randagi

Ospitata dall’aula consiliare del municipio di Capo d’Orlando, si è riunita ieri la consulta dei Nebrodi. Due i punti all’ordine del giorno, sui quali si è discusso.

Primo fra tutti il progetto “Bosco turismo” con il quale si mira a rilanciare le eccellenze naturali del territorio. In tal senso è stato previsto un bando per 9 operatori turistici. Altro tema sul quale si è dibattuto è il “Piano aiuto randagi” grazie al quale sarà stipulato un accordo per le sterilizzazioni, oltre che l’avvio di interventi economici rivolti ai rifugi per animali randagi.

Nel corso della seduta, inoltre, si sono tenuti i giuramenti dei “nuovi acquisti” vale a dire i consiglieri di San Teodoro e la consigliera Riotta di Militello Rosmarino. Ufficializzata, inoltre, la candidatura a consigliere dell’ufficio di presidenza di Benedetto Manasseri del comune di San Fratello.

Salvatore Di Trapani