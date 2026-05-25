Il 28 maggio a Messina la quarta edizione del Premio “ME Fashion”

Moda, formazione e giovani talenti al centro della quarta edizione del premio nazionale al Palacultura

Giovedì 28 maggio alle ore 20, al Palacultura Antonello, si terrà la quarta edizione di “ME Fashion”, Premio Nazionale di Moda patrocinato dal Comune di Messina, da Unioncamere Sicilia, dalla Camera di Commercio, da Confartigianato Imprese Messina e da Sicindustria.

L’organizzazione è curata da Patrizia Casale, titolare di E-Motion, con il supporto dell’Amministrazione comunale. La manifestazione è patrocinata anche dalla Camera Nazionale della Moda Italiana. Durante la serata verranno premiate importanti personalità del mondo della moda italiana insieme a giovani talenti emergenti.

In preparazione all’evento, dalle 17 alle 19, si svolgerà un programma di laboratori e dibattiti che coinvolgerà gli ospiti del premio e gli studenti degli istituti scolastici cittadini. Tra le scuole partecipanti figurano il Liceo Artistico “E. Basile”, l’IIS “A.M. Jaci”, l’IIS “Antonello”, l’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria e l’associazione Ambassadors.

Gli inviti gratuiti per partecipare alla serata potranno essere richiesti al banco del Palacultura Antonello, negli orari di apertura, fino alle ore 13 del 27 maggio e fino a esaurimento dei posti disponibili.