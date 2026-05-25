L’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo sceglie Messina per il terzo anno consecutivo

La Condotta Slow Food messinese ospita una delegazione di studenti in viaggio

Dal 27 maggio 2026, Slow Food Messina ospita, per il terzo anno consecutivo, un gruppo di studenti dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (UniSG) che ha scelto il nostro territorio come meta di un viaggio didattico.

«Il fatto che UniSG scelga la nostra Condotta per il terzo anno consecutivo – dice Nino Mostaccio, presidente di Slow Food Messina – è motivo di orgoglio, ma anche di responsabilità. Racconteremo il progetto di Politiche alimentari che stiamo costruendo in città e ci confronteremo con giovani che possono aiutarci a dare un taglio più contemporaneo alla nostra azione. Lo faremo portando nel cuore le parole di Carlo Petrini: chi semina utopia, raccoglie realtà».

La delegazione di studenti e studentesse esplorerà la provincia messinese attraverso esperienze dirette: dalla pesca tradizionale alla pasticceria artigianale, dalla viticoltura nei Monti Peloritani all’allevamento responsabile sui Nebrodi.

Il programma si aprirà a Roccavaldina, dove la Condotta presenterà il modello di Politiche alimentari in costruzione a Messina e il Polo Olivettiano della Fondazione Messina. Un momento pensato come confronto generazionale: gli studenti UniSG portano esperienze e uno sguardo fresco; la Condotta porta radicamento e conoscenza del luogo.

Programma

Martedì 27 maggio, pomeriggio Roccavaldina: presentazione del modello di Politica alimentare messinese e visita al Polo Olivettiano di Fondazione Messina.

Mercoledì 28 maggio, mattina escursione in feluca e caccia al pesce spada.

Mercoledì 28 maggio, pomeriggio laboratorio di pasticceria tradizionale con il maestro Lillo Freni.

Giovedì 29 maggio, mattina Santa Lucia del Mela: visite alle Cantine Lipari e alla biodiversità dei Monti Peloritani.

Giovedì 29 maggio, pomeriggio Raccuja: Fattoria Borrello, benessere animale e allevamento sostenibile sui Nebrodi.