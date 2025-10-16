 Il cadavere ritrovato a Lipari, il corpo è del 39enne Ivano La Greca

Redazione

giovedì 16 Ottobre 2025 - 21:30

L'uomo era scomparso lo scorso lunedì e da giorni le ricerche erano in corso. Oggi il ritrovamento in una zona costiera dell’isola

LIPARI –  Il corpo è stato ritrovato oggi in una zona costiera impervia dell’isola di Lipari. E si tratta del 39enne disc jockey Ivano La Greca, scomparso dal 12 ottobre. Da giorni le ricerche erano in corso. L’ultima volta era stato visto a Marina Corta. La localizzazione del cadavere è avvenuta grazie all’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lipari, appartenenti al Comando di Messina.

L’attività, coordinata dall’Arma dei carabinieri, ha visto una collaborazione col personale dei Vigili del fuoco. Il recupero del corpo è stato effettuato dai Carabinieri, mentre la localizzazione del punto in cui si trovava la salma è stata possibile grazie al personale VF operante sul posto

