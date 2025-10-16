 Lipari. Trovato cadavere in zona costiera impervia

Redazione

giovedì 16 Ottobre 2025 - 17:12

Potrebbe essere il giovane scomparso qualche giorno fa. Operazione congiunta dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri

È stato ritrovato, nelle scorse ore, in una zona costiera dell’isola di Lipari, il corpo senza vita di un uomo (si presume che potrebbe essere il corpo del ragazzo scomparso da qualche giorno). La localizzazione del cadavere è avvenuta grazie all’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lipari, appartenenti al Comando di Messina, impegnati nelle operazioni di ricerca da diversi giorni.

L’attività, coordinata dall’Arma dei Carabinieri, ha visto una collaborazione col personale VF. Il recupero del corpo è stato effettuato dai Carabinieri, mentre la localizzazione del punto in cui si trovava la salma è stata possibile grazie al personale VF operante sul posto.

Le operazioni si sono svolte con la massima tempestività e professionalità, in un contesto ambientale complesso e impervio. Seguiranno aggiornamenti.

