Messina. Consegnati lavori da 3,5 milioni per la nuova piazza di Santa Margherita

Saranno realizzati percorsi e superfici con pavimentazione drenante, nuovi arredi urbani, aree verdi attrezzate, servizi igienici, spazi gioco e un campo da basket

MESSINA – Sono stati consegnati oggi lavori dell’Intervento 2 – “Riqualificazione dell’ambito di Santa Margherita”, inserito nell’ambito del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027 – Messina Accessibile e Inclusiva 2, per un importo complessivo pari a euro 3.586.385,00.

Il progetto è finanziato attraverso il Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027, uno dei principali strumenti di programmazione europea destinati alle aree urbane del Mezzogiorno. I lavori, il cui direttore è l’ing. Di Sarcina e RUP l’arch. Spagnolo, sono stati consegnati al Consorzio Stabile Vitruvio S.C.A.R.L., che curerà la realizzazione dell’opera.

L’intervento, progettato dall’ing. Isdraja, dal geom. Currò e dal geologo Gioè, interesserà la completa riqualificazione di una piazza che oggi si presenta caratterizzata da vegetazione incolta e da un assetto non urbanizzato, condizioni che ne limitano fortemente la fruizione pubblica. Il progetto prevede una trasformazione radicale dell’area, che diventerà un nuovo spazio urbano moderno, sicuro e pienamente accessibile.

Nel dettaglio saranno realizzati percorsi e superfici con pavimentazione drenante, nuovi arredi urbani, panchine, aree verdi attrezzate, un locale destinato a servizi igienico-sanitari, spazi gioco dedicati all’infanzia e un campo da basket, con l’obiettivo di offrire un luogo di incontro, socializzazione e attività all’aria aperta per cittadini di tutte le età.

Contestualmente, il progetto prevede la realizzazione di una bretella di collegamento tra la Via Nazionale e la SS114, infrastruttura che contribuirà a migliorare l’accessibilità dell’area e la connessione con il tessuto urbano esistente.

L’intero intervento sarà supportato da una completa infrastrutturazione impiantistica, comprendente illuminazione pubblica, impianto di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e sistema di irrigazione del verde, garantendo funzionalità, sostenibilità ambientale, sicurezza e piena accessibilità.