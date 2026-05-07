 Messina. Consegnati lavori da 3,5 milioni per la nuova piazza di Santa Margherita

Messina. Consegnati lavori da 3,5 milioni per la nuova piazza di Santa Margherita

Redazione

Messina. Consegnati lavori da 3,5 milioni per la nuova piazza di Santa Margherita

giovedì 07 Maggio 2026 - 19:44

Saranno realizzati percorsi e superfici con pavimentazione drenante, nuovi arredi urbani, aree verdi attrezzate, servizi igienici, spazi gioco e un campo da basket

MESSINA – Sono stati consegnati oggi lavori dell’Intervento 2 – “Riqualificazione dell’ambito di Santa Margherita”, inserito nell’ambito del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027 – Messina Accessibile e Inclusiva 2, per un importo complessivo pari a euro 3.586.385,00.

Il progetto è finanziato attraverso il Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027, uno dei principali strumenti di programmazione europea destinati alle aree urbane del Mezzogiorno. I lavori, il cui direttore è l’ing. Di Sarcina e RUP l’arch. Spagnolo, sono stati consegnati al Consorzio Stabile Vitruvio S.C.A.R.L., che curerà la realizzazione dell’opera.

L’intervento, progettato dall’ing. Isdraja, dal geom. Currò e dal geologo Gioè, interesserà la completa riqualificazione di una piazza che oggi si presenta caratterizzata da vegetazione incolta e da un assetto non urbanizzato, condizioni che ne limitano fortemente la fruizione pubblica. Il progetto prevede una trasformazione radicale dell’area, che diventerà un nuovo spazio urbano moderno, sicuro e pienamente accessibile.

Nel dettaglio saranno realizzati percorsi e superfici con pavimentazione drenante, nuovi arredi urbani, panchine, aree verdi attrezzate, un locale destinato a servizi igienico-sanitari, spazi gioco dedicati all’infanzia e un campo da basket, con l’obiettivo di offrire un luogo di incontro, socializzazione e attività all’aria aperta per cittadini di tutte le età.

Contestualmente, il progetto prevede la realizzazione di una bretella di collegamento tra la Via Nazionale e la SS114, infrastruttura che contribuirà a migliorare l’accessibilità dell’area e la connessione con il tessuto urbano esistente.

L’intero intervento sarà supportato da una completa infrastrutturazione impiantistica, comprendente illuminazione pubblica, impianto di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e sistema di irrigazione del verde, garantendo funzionalità, sostenibilità ambientale, sicurezza e piena accessibilità.

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