Marco Ipsale

Il Comune di Messina cerca ispettori ambientali volontari

venerdì 28 Novembre 2025 - 11:00

Pubblicata la manifestazione di interesse per stipulare convenzioni con enti del volontariato ambientale

Un Avviso Pubblico rivolto alle Associazioni Ambientali di Volontariato per svolgere un’“incisiva azione di controllo per la tutela dell’ambiente.

L’avviso è una manifestazione di interesse finalizzata a individuare le organizzazioni con cui stipulare apposite convenzioni per l’impiego dei loro associati qualificati come Ispettori Ambientali Comunali Volontari (I.A.C.V.).

Le funzioni degli Ispettori

La figura dell’Ispettore Ambientale Comunale Volontario è stata istituita con la Delibera di Consiglio Comunale numero 71/C del 19 febbraio 2020. Gli ispettori ambientali svolgono un servizio di vigilanza ambientale sul territorio.

Le associazioni che aderiranno all’iniziativa si impegneranno a fornire il supporto logistico e operativo necessario agli ispettori nominati. Sarà compito della Polizia Municipale, in collaborazione con la Polizia Metropolitana, coordinare l’attività degli associati.

Natura del servizio e rimborsi

Il servizio svolto dagli Ispettori Ambientali Comunali Volontari è per sua natura volontario e gratuito. Ma il Comune riconoscerà alle Organizzazioni di Volontariato convenzionate un rimborso spese per ogni iscritto che abbia effettivamente prestato servizio e documentato le giornate di attività, compatibilmente con le risorse disponibili nel Bilancio Comunale.

