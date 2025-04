Il Comune di Scaletta al fianco del Team per le finali di Coppa Italia

La giunta comunale rinuncia ad un mese di indennità per supportare la trasferta delle biancazzurre alle final-eight nazionali. Moschella: "Gesto doveroso"

Ancora un gesto forte, concreto, da parte dell’amministrazione comunale di Scaletta Zanclea a sostegno della propria massima realtà sportiva, il Team Scaletta. La giunta comunale ha infatti annunciato la propria rinuncia, per la seconda volta in stagione, ad un mese di indennità personale per supportare il viaggio della realtà calcistica nel massimo evento nazionale di Futsal Femminile. Ad annunciarlo è stato proprio il sindaco Domenico Moschella, nel corso della cerimonia della consegna ufficiale del gagliardetto comunale al sodalizio della presidente Tafuri.

Sindaco Moschella: “Team Scaletta patrimonio da preservare”

“Certi gesti per noi sono doverosi, il Team Scaletta lo riteniamo un patrimonio locale da preservare – queste le parole del primo cittadino Domenico Moschella – e da rivalutare ulteriormente per il messaggio sportivo che riesce a trasmettere ai ragazzi della nostra comunità, avviandoli alle attività sportive e competitive. Inoltre, grazie ai risultati sportivi della prima squadra, riesce a dare gloria in tutta Italia ad un paesino di duemila anime, che spesso viene purtroppo solo tristemente ricordati per il tragico evento alluvionale del 2009. Vorremmo essere più presenti finanziariamente, ma purtroppo i bilanci comunali sempre più risicati non lo consentono, questo gesto per noi vuol sottolineare un ulteriore sostegno”.

Un passaggio anche su quel che può rappresentare per tutta la comunità locale la partecipazione della squadra ad un evento così grande: “Chiaramente come tutte le finali, che vedono fronteggiarsi le migliori squadre del panorama nazionale, ha una ricaduta mediatica notevole. Per la nostra comunità e per il nostro territorio, credo possa rappresentare un buon viatico per dare una valenza turistica, motore per uno sviluppo sociale ed economico”.

Assessore Cordaro: “Team motore di sviluppo per la comunità”

Presente anche l’assessore allo sport del comune Annalisa Cordaro: “Lo sport è senza dubbio uno degli strumenti più potenti per promuovere la crescita di una comunità – così inizia il suo intervento l’assessore – Scaletta sta facendo importanti passi in avanti, sia sul piano delle infrastrutture che sul piano del supporto alle realtà sportive locali, come il Team Scaletta. Il prossimo passo è sicuramente quello di continuare a migliorare le strutture, rendendole sempre più moderne e adeguate agli standard richiesti per ospitare eventi di livello. Vogliamo promuovere una cultura sportiva che parta dalla base, coinvolgendo i più giovani e creando un legame stretto tra le scuole, le associazioni e le famiglie. In questo modo, il Team Scaletta diventa non solo un simbolo di eccellenza, ma anche un vero e proprio motore di sviluppo per la comunità, in grado di attrarre nuovi talenti e di diffondere i valori dello sport a tutte le età. Scaletta tutta è orgogliosa del Team e dei successi raggiunti in questi ultimi cinque anni”.

