Il Comune sostiene il Team Scaletta, rinunciano allo stipendio per la Final Eight

Giunta e consiglieri di Scaletta Zanclea rinunciano ad un mese della propria indennità per sostenere le spese di trasferta della squadra

Ancora un gesto forte e concreto da parte dell’Amministrazione comunale di Scaletta Zanclea a sostegno della propria principale realtà sportiva, il Team Scaletta squadra femminile di calcio a 5 che milita nel campionato di Serie B, il secondo per importanza a livello nazionale.

La Giunta comunale, insieme ai consiglieri, ha infatti annunciato la rinuncia ad un mese della propria indennità personale per contribuire alle spese legate alla partecipazione della squadra alla Final Eight di Coppa Italia, massimo evento nazionale di futsal femminile.

Moschella: “Il Team Scaletta ci fa conoscere a livello nazionale”

A darne notizia è stato il sindaco Gianfranco Moschella, che ha sottolineato il valore del rapporto costruito negli anni con la società: “Con il Team Scaletta c’è ormai un rapporto consolidato nel tempo, legato al valore che la società rappresenta per tutti noi. Ritengo che devolvere una mensilità sia una goccia nell’oceano rispetto a quanto comporta gestire una squadra a questi livelli. Oltre a essere un atto di generosità, per noi è un atto dovuto nei confronti di una società che accende i riflettori, in un panorama nazionale, su un territorio difficile e a volte mortificato. Penso che la società meriti molto di più e ci duole non poter fare di più. Nonostante le condizioni economiche in cui versa il nostro Comune, ci sentiamo in dovere, in qualità di sindaco, assessori e consiglieri, di esprimere il nostro grazie attraverso questi fondi, a sostegno delle spese necessarie per continuare a svolgere l’attività nel campionato nazionale e a rappresentare un motivo di orgoglio per l’intera comunità”.

Cordaro: “Sono orgoglio e resilienza di una comunità”

Sulla stessa linea anche l’assessore allo sport, Annalisa Cordaro, intervenuta durante la cerimonia di consegna del gagliardetto alla società: “Anche quest’anno abbiamo voluto dimostrare, con un piccolo gesto, quanto il legame tra amministrazione, squadra e comunità sia autentico e profondo. Il Team Scaletta non rappresenta soltanto importanti risultati sportivi, come le finali nazionali e il traguardo dei play-off per la Serie A, ma incarna l’orgoglio e la resilienza di un’intera comunità. In un anno iniziato con difficoltà, segnato dai danni del ciclone, vedere come squadra e istituzioni si siano strette attorno ai cittadini, sostenendosi a vicenda, ha un valore che va ben oltre il campo. La dedica dopo la vittoria è stata un gesto capace di unire tutti, facendo sentire ogni scalettese parte di qualcosa di grande. Questo è il messaggio più bello: quando si rema insieme, Comune e società sportiva possono diventare un punto di riferimento e di speranza, soprattutto per i più giovani. È da esempi come questo che nasce il senso di appartenenza, la voglia di impegnarsi e di credere nel proprio territorio. Grazie per quello che siete. Siamo fieri di voi e orgogliosi di quanto fate, non solo in campo ma anche fuori, con azioni concrete e solidali”.