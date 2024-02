Il Consiglio dice sì al baratto amministrativo: “Contributi a chi cura il bene pubblico”

Dopo l'approvazione in commissione la delibera è stata approvata con diversi emendamenti. L'assessora Cannata: "Lo fanno già in tutta Italia"

MESSINA – Dopo il sì in commissione con la promessa di “emendamenti”, il Consiglio comunale ha approvato la delibera 458 sul baratto amministrativo presentato dall’assessora Liana Cannata. La discussione è stata lunga e articolata per limare tutti i dettagli possibili di una norma che punta a garantire agevolazioni fiscali a cittadini inseriti nella fasce deboli a livello economico, in cambio di lavori di pubblica utilità. Tra gli emendamenti approvati, quello con il quale saranno ascoltate tutte le società partecipate (oltre ai dipartimenti) come soggetti protagonisti di questi lavori. E uno sul costo della formazione e dei dispositivi di protezione individuale, che non saranno a carico totale dell’ente ma saranno scomputati dalla prestazione lavorativa della persona che accederà al baratto.

Cannata: “Non solo contributi, anche cura del bene comune”

Alla fine ha parlato l’assessora Liana Cannata: “Volevo ringraziare l’aula, anche chi si è astenuto, perché sono certa che chi ha creduto in questo nuovo istituto di innovazione sociale avrà modo di convertirsi e vedere come si può contribuire, attraverso uno strumento che viene utilizzato in altre parti d’Italia, a contribuire alla cura del bene comune oltre che a ricevere contributi”.

Poco prima, in dichiarazione di voto, Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha parlato di “questione che ci sta molto a cuore, ringraziamo l’assessore e facciamo i complimenti anche a tutti i colleghi della III commissione che hanno cercato insieme di trovare la quadra per migliorare il provvedimento. Una misura importante per i cittadini, soprattutto per chi ha grandi disagi economici. Questa è una forma di aiuto significativa e siamo favorevoli”.

Di avviso diverso Cosimo Oteri di Forza Italia, che dopo una breve premessa ha spiegato di “non essere contrario a questa forma di baratto, ma manca un allegato relativo ai progetti che mi fa propendere verso l’astensione”. Soddisfatta, infine, la maggioranza politica, con i partiti legati a Basile (a parlare Rinaldo, Cipolla e Papa) a sottolineare l’importanza del confronto in commissione.