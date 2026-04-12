 Messina, "Piazza dell'Arte" al via le iscrizioni per l'edizione 2026

Messina, “Piazza dell’Arte” al via le iscrizioni per l’edizione 2026

Simone Milioti

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L'evento si svolgerà il 13 maggio nel cortile centrale dell'Università di Messina. Artisti di ogni tipo hanno la possibilità di iscriversi per esibirsi

MESSINA – Torna l’appuntamento promosso dall’Associazione Morgana, Orum e Azione Universitaria: Piazza dell’Arte, un evento unico in cui talento e divertimento si uniscono per regalare a tutta la città una notte di magia. L’evento quest’anno è fissato per il 13 maggio e come ogni anno si pone l’obiettivo di coinvolgere migliaia di giovani e famiglie. La manifestazione è aperta a tutta cittadinanza ed è interamente gratuita grazie al sostegno dell’Ersu, dell’Università di Messina, degli sponsor e al lavoro dei ragazzi dell’associazione Morgana. 

La Piazza dell’Arte 2026

Laboratori artistici e culturali, esibizioni di giovani musicisti e artisti di vario genere, daranno vita per una sera a un teatro all’aperto allestito all’interno del cortile centrale dell’Università di Messina. Uno tra gli appuntamenti più attesi della primavera messinese che giunge quest’anno alla sua XI edizione. La Piazza dell’Arte nasce dall’impegno dell’Associazione culturale Morgana, che dal 2012 è impegnata sul territorio, nelle istituzioni universitarie e nelle scuole.

L’invito degli organizzatori

Sei un artista? Hai voglia di metterti in gioco? È l’evento giusto in cui esibire il tuo talento! Scrivi alla mail associazione.morgana@gmail.com per partecipare! Il bando della manifestazione è presente sulle pagine social dell’Associazione Morgana @associazione.morgana. 

Gli organizzatori: “Il filo conduttore di ogni edizione è la promozione dei talenti artistici e delle attività di cui il nostro territorio gode: band, solisti, gruppi di ballo, giocolieri, gruppi teatrali; chiunque faccia dell’arte uno stile di vita è invitato ad inviare la propria candidatura. Giovani artisti, armati di talento e determinazione, vi aspettiamo!”.

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