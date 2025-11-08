Il Ct Vela Messina attende Perugia nell’ultima giornata di stagione regolare

A partire dalle ore 9 di domenica si decide il destino dei velini. Ormai fuori portata la qualificazione ai playoff bisogna vincere e sperare per evitare i playout

MESSINA – Archiviata la giornata precedente con una sconfitta nell’ultima trasferta per il Ct Vela Messina non resta che ottenere la seconda vittoria del girone in casa e scongiurare il rischio di playout. Domenica 9 novembre si disputeranno gli incontri valevoli per la sesta e ultima giornata della regular season del campionato di tennis a squadre di Serie A1. Il Ct Vela ospiterà la Junior Perugia (si comincia alle ore 9) in un incontro determinante ai fini della composizione della parte bassa della classifica.

Con Santa Margherita Ligure già promossa ai playoff scudetto, infatti, restano in ballo le altre posizioni.

La lotta riguarda la conquista della seconda posizione che vale la salvezza diretta, mentre le formazioni che chiuderanno al terzo e quarto posto saranno costrette a disputare i playout per mantenere la categoria.

Il destino dei velini è comunque nelle mani dello Sporting Club Sassuolo, a cui sarà sufficiente pareggiare nel match casalingo con Santa Margherita Ligure per accaparrarsi la piazza d’onore. In caso di arrivo a pari punti (8), in seconda posizione, fra emiliani e siciliani (ipotesi di pareggio dello Sporting e vittoria del Ct Vela), Sassuolo potrà vantare un maggior numero di incontri vinti rispetto ai messinesi.

Ragion per cui, la formazione del capitano Francesco Caputo avrà a disposizione solo una combinazione per agguantare la piazza d’onore, vincere e sperare in una sconfitta interna di Sassuolo. Vincere, o almeno pareggiare, sarà fondamentale per i peloritani che così eviterebbero il sorpasso da parte di Perugia (all’andata gli umbri s’imposero per 4 a 2), in modo tale da disputare l’eventuale playout forti della terza posizione (incrocio con una quarta classificata con gara di ritorno in casa).

Il programma della sesta giornata del girone 2 di A1

Ct Vela-Junior Perugia (ore 9); Sc Sassuolo-Santa Margherita Ligure (ore 10).

Classifica: Santa Margherita Ligure 13; Sc Sassuolo 7; Ct Vela 5; Junior Perugia 3.