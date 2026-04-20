Il Ct Vela Messina bagna l’esordio in B1 con un pareggio

Le veline avanti per 2-0 grazie ai successi di De Matteo e Honcova sono state riprese dal Tc Baratoff nella prima giornata del torneo a squadre

Comincia con un pareggio la nuova stagione in B1 femminile per le ragazze del Circolo del Tennis e della Vela che, nella gara inaugurale del girone 2, hanno impattato per 2 a 2 contro le pesaresi del Tc Baratoff sui campi in terra rossa di viale della Libertà.

Ct Vela – Tc Baratoff 2-2

L’incontro era iniziato nel migliore dei modi per le messinesi che si erano portate sul 2 a 0 grazie ai successi di Francesca De Matteo e Michaela Honcova, rispettivaamente su Diana Rolli Arianna Ovarelli. Se Honcova ha vinto tenendo sempre in mano le redini del match, De Matteo, nel primo set, si è trovata in svantaggio di un break, lo ha recuperato e poi ha annullato ben quattro set point sotto 5 a 4, con il servizio a disposizione, per poi chiudere 7-5. Più agevole il percorso nella seconda partita vinta 6-2. Nei successivi due incontri, Anna Pierini ha sconfitto Fabrizia Cambria e poi le ospiti hanno completato la rimonta vincendo agevolmente il doppio. Settimana prossima trasferta in Sardegna, a Sassari, per le peloritane, nella seconda giornata di campionato.

Risultati dei match

De Matteo vs Rolli 7-5, 6-2

Honcova vs Ovarelli 6-2, 6-4

F. Cambria vs Pierini 2-6, 4-6

Honcova-F. Cambria vs Rolli-Ovarelli 0-6, 1-6

I risultati della prima giornata. Ct Vela – Tc Baratoff 2-2; Tennis Benasco – At Verona 3-1; Ct Firenze – Tc Milano Bonacossa 2-2. Ha riposato: Torres Sassari.

Classifica: Tennis Benasco 3; Ct Vela, Tc Baratoff, Ct Firenze e Tc Milano Bonacossa 1; At Verona e Torres Sassari 0.

Prossimo turno (domenica 26 aprile): At Verona-Ct Firenze; Tc Baratoff-Tennis Benasco; Torres Sassari-Ct Vela. Riposa: Tc Milano Bonaccosa.