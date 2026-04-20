 Il Ct Vela Messina bagna l'esordio in B1 con un pareggio

Il Ct Vela Messina bagna l’esordio in B1 con un pareggio

Simone Milioti

Il Ct Vela Messina bagna l’esordio in B1 con un pareggio

Tag:

lunedì 20 Aprile 2026 - 10:45

Le veline avanti per 2-0 grazie ai successi di De Matteo e Honcova sono state riprese dal Tc Baratoff nella prima giornata del torneo a squadre

Comincia con un pareggio la nuova stagione in B1 femminile per le ragazze del Circolo del Tennis e della Vela che, nella gara inaugurale del girone 2, hanno impattato per 2 a 2 contro le pesaresi del Tc Baratoff sui campi in terra rossa di viale della Libertà.

Ct Vela – Tc Baratoff 2-2

L’incontro era iniziato nel migliore dei modi per le messinesi che si erano portate sul 2 a 0 grazie ai successi di Francesca De Matteo e Michaela Honcova, rispettivaamente su Diana Rolli Arianna Ovarelli. Se Honcova ha vinto tenendo sempre in mano le redini del match, De Matteo, nel primo set, si è trovata in svantaggio di un break, lo ha recuperato e poi ha annullato ben quattro set point sotto 5 a 4, con il servizio a disposizione, per poi chiudere 7-5. Più agevole il percorso nella seconda partita vinta 6-2. Nei successivi due incontri, Anna Pierini ha sconfitto Fabrizia Cambria e poi le ospiti hanno completato la rimonta vincendo agevolmente il doppio. Settimana prossima trasferta in Sardegna, a Sassari, per le peloritane, nella seconda giornata di campionato.

Risultati dei match
De Matteo vs Rolli 7-5, 6-2
Honcova vs Ovarelli 6-2, 6-4
F. Cambria vs Pierini 2-6, 4-6
Honcova-F. Cambria vs Rolli-Ovarelli 0-6, 1-6

I risultati della prima giornata. Ct Vela – Tc Baratoff 2-2; Tennis Benasco – At Verona 3-1; Ct Firenze – Tc Milano Bonacossa 2-2. Ha riposato: Torres Sassari.
Classifica: Tennis Benasco 3; Ct Vela, Tc Baratoff, Ct Firenze e Tc Milano Bonacossa 1; At Verona e Torres Sassari 0.
Prossimo turno (domenica 26 aprile): At Verona-Ct Firenze; Tc Baratoff-Tennis Benasco; Torres Sassari-Ct Vela. Riposa: Tc Milano Bonaccosa.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Gasolio alle stelle, i pescatori siciliani: “Rimaniamo in porto”
Diagnosi e cura dei tumori del polmone: viaggio nella Chirurgia Toracica del Papardo VIDEO
Indaimo: “Un incontro per la rinascita di Paradiso” VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED