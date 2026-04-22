25 aprile e 1 maggio. Sui colli Sarrizzo ci saranno Messina Servizi e le forze dell’ordine

L'obiettivo è evitare che incivili lascino rifiuti ovunque, come avvenuto a Pasquetta

Un incontro tra gli Uffici del Servizio per il Territorio della Regione Siciliana (ex Azienda Foreste Demaniali), organizzato per le attività di prevenzione dell’abbandono di rifiuti sui Monti Peloritani in occasione delle prossime festività del 25 aprile e del 1° maggio.

Erano presenti Giovanni Dell’Acqua, Giovanni Cavallaro per la parte regionale, l’amministratore unico Giuseppe Laface ed il direttore generale Michele Trimboli per Messinaservizi Bene Comune, il comandante della Polizia Metropolitana Domenico Martino ed il comandante della Polizia Municipale Giovanni Giardina.

Tutti i partecipanti hanno condiviso l’esigenza di porre in essere tutte le attività di sensibilizzazione, monitoraggio, prevenzione e repressione delle pessime condotte che hanno caratterizzato la recente festività della Pasquetta, che ha visto i Colli Sarrizzo e l’Area Attrezzata Ettore Lombardo vandalizzata dall’abbandono indiscriminato di rifiuti di ogni genere.

Messinaservizi ha dato la piena disponibilità ad istituire un presidio fisso proprio a Musolino per le due giornate in questione ed, inoltre, di posizionare una quantità di contenitori distribuiti nell’area al fine di evitare abbandoni indiscriminati. Ancora, si procederà alla distribuzione in tutta l’area mediante l’impiego di un mezzo dell’Azienda che si sposterà nelle aree dei Colli per distribuire sacchetti ai cittadini, affinché i rifiuti vengano correttamente deposti negli appositi sacchi che, a fine giornata, saranno immediatamente ritirati, evitando così la dispersione dei rifiuti in modo indiscriminato anche in conseguenza dell’azione degli animali selvatici durante la notte.



Nell’ambito delle attività di sensibilizzazione, Messinaservizi Bene Comune attiverà inoltre una comunicazione mirata sul territorio e sui canali digitali, attraverso messaggi sintetici e ad alto impatto visivo, finalizzati a rafforzare il senso di responsabilità individuale e a prevenire comportamenti scorretti.

Le Forze di Polizia intervenute hanno assicurato la presenza di pattuglie e presidi fissi in tutto il comprensorio al fine di monitorare le aree, garantire il corretto svolgimento delle attività programmate e reprimere i non auspicabili comportamenti incivili.

Il leit motiv dell’incontro è stato la valorizzazione delle nostre splendide montagne, la tutela dell’integrità delle aree attrezzate e dei boschi, la prevenzione dell’abbandono dei rifiuti, il monitoraggio dei comportamenti eventualmente non corretti e, in ultima analisi, le azioni di repressione.

A tal fine tutti i partecipanti hanno convenuto di informare delle attività programmate il questore di Messina, Salvatore La Rosa, affinché venga, altresì, assicurata la presenza delle Forze dell’Ordine a supporto delle Polizie Metropolitana e Locali già impiegate.

L’auspicio di tutti è stato quello di far sì che i messinesi godano nel modo migliore possibile delle nostre bellezze ambientali per passare le festività con la consueta scampagnata e che il polmone verde che abbiamo la fortuna di avere in città rimanga preservato.