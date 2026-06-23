Il Ct Vela Messina festeggia la promozione in B2 maschile

La seconda squadra del circolo di viale della Libertà, infarcita di tennisti del vivaio e peloritani, festeggia la promozione dalla Serie C

MESSINA – Dopo una domenica infinita, che he visto il primo quindici alle 9 e l’ultimo alle 21.40, il Ct Vela Messina ha potuto festeggiare la promozione nel campionato di tennis a squadre di B2, dopo averla sfiorato lo scorso anno.

I peloritani del capitano Antonio Famà si sono presentati a Piacenza, per affrontare la Vittorino da Feltre, forti del 4 a 2 maturato nella gara di andata. Al ritorno, così come nel match in riva allo Stretto, i singolari si sono conclusi sul 2 a 2 (vittorie per Bombara e Gargano nei confronti di Marzialetti e Gregori, ko invece per Varsalona e Caratozzolo, ko contro Carnevalle e Prado).

Ai messinesi, dunque, serviva un altro successo per brindare al salto di serie, ma Piacenza si è aggiudicata i due tiratissimi doppi e tutto è stato riviato al match di spareggio. Sono stati Fabio Varsalona e Gabriele Bombara, battendo la coppia Gregori-Carnevalle per 6-1, 7-5, a regalare il successo ai siciliani.

Weigert: “Stagione esaltante”

Il direttore sportivo del Ct Vela, Umberto Weigert, al seguito della squadra in terra piacentina, ha elogiato il cammino dei suoi: «È stata una stagione davvero esaltante. L’avevamo programmata così, con l’obiettivo di vincere dopo la delusione dello scorso anno. Abbiamo costruito due squadre in C, con atleti tutti del nostro settore agonistico, tranne l’inserimento di Giacalone che, causa un infortunio, però, non è riuscito a fornire il suo contributo. Per noi è motivo di grande orgoglio portare una terza squadra, dopo l’A1 maschile e la B1 femminile, a disputare i campionati nazionali. È stata una cavalcata eccezionale, fatta di tante vittorie e conclusa contro una squadra forte che ci ha reso la vita molto dura sia all’andata, dove i nostri doppi hanno fatto la differenza, e sia ieri. Buona parte di questi ragazzi, ai tempi giovanissimi, hanno iniziato dalla D3 sette anni fa e l’attuale presidente Tato Spatari, allora dirigente, li ha seguiti sin dai primi passi. Adesso – ha concluso Weigert – è una grande soddisfazione averli accompagnati alla conquista della B2».

Vittorino da Feltre vs Ct Vela Messina 4-3

Carnevalle b . Varsalona 6-7, 6-3, 6-4

Bombara b. Marzialetti 5-7, 6-3, 6-1

Prado b. Caratozzolo 6-4, 3-6, 6-2

Gargano b. Gregori 6-2, 6-4

Marzialetti-Carnevalle b. Bombara-Caratozzolo 6-3, 3-6, 10-6

Prado-Gregori b. Varsalona-Gargano 2-6, 6-3, 10-8

Varsalona-Bombara b. Gregori-Carnevalle 6-1, 7-5