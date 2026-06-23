Torna l’abbonamento estivo di Atm per i minorenni

Dal 1° luglio al 30 settembre i giovani potranno viaggiare senza limiti su tutta la rete Atm con un abbonamento speciale da 35 euro

Anche per l’estate 2026 Atm rinnova l’iniziativa dedicata ai più giovani con il ritorno dell’abbonamento per i minorenni. La tessera è rivolta ai ragazzi che non hanno ancora compiuto 18 anni e ai giovani di 18 e 19 anni che erano già titolari dell’abbonamento scolastico Atm per l’anno 2025/2026. L’abbonamento potrà essere acquistato negli uffici di via La Farina e nei punti vendita Atm di Annunziata, Cavallotti e Zir al costo di 35 euro.

La validità è prevista dal 1° luglio al 30 settembre 2026 e consentirà di viaggiare senza limiti di orario su tutte le linee del trasporto pubblico cittadino. L’iniziativa, promossa da Atm in sinergia con il Comune di Messina, punta a incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici anche durante la stagione estiva, offrendo ai giovani un modo sicuro e conveniente per raggiungere le spiagge e i principali luoghi della movida cittadina.

“Riproponiamo l’abbonamento Under 18 con un obiettivo ben preciso: invogliare sempre più giovani a utilizzare i mezzi pubblici anche per andare in spiaggia o nei locali della movida estiva. I bus rappresentano una valida alternativa ai mezzi a due ruote e alle auto private e contribuiscono a rendere le nostre strade più sicure”, afferma il sindaco Federico Basile.

“Il servizio di trasporto pubblico ha raggiunto in città elevati livelli di qualità e puntualità, sia nelle ore diurne sia in quelle notturne, diventando un punto di riferimento affidabile anche per le giovani generazioni. Per questo riproponiamo anche quest’anno l’abbonamento estivo Under 18 a un prezzo accessibile, consapevoli dell’apprezzamento che questa iniziativa riscuote tra i ragazzi e le loro famiglie”, dichiara il direttore generale di Atm, Pietro Picciolo.