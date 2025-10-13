Il Ct Vela Messina pareggia in casa contro Santa Margherita Ligure

La prima in casa è un pareggio contro uno dei circoli candidati alla vittoria finale. In singolare bene la novità Sanchis e Fausto Tabacco che batte Bertola numero 258 al mondo

Il Circolo del Tennis e della Vela pareggia anche con il Santa Margherita Ligure, nell’incontro valevole per la seconda giornata del campionato di tennis a squadre di Serie A1 (girone 2). Peloritani che, dopo il pari di Sassuolo, hanno fermato anche l’altra favorita per il primo posto nel raggruppamento.

Ancora una volta, protagonista di giornata, è stato Fausto Tabacco che, così come domenica scorsa, ha vinto i suoi due incontri, il primo in singolare sconfiggendo l’elvetico Remy Bertola, numero 258 al mondo, con il punteggio di 7-5, 6-3, e poi, insieme con il fratello Giorgio, ha ottenuto il punto decisivo, quello del 3 a 3, nel doppio. Incontro molto intenso quello disputato sui campi in terra battuta di viale della Libertà. Fausto Tabacco ha giocato un gran match contro Bertola. Dopo il break iniziale in favore del tennista di casa, Bertola infilava quattro game di fila e andava sul 4 a 2, quindi 5-3. Sul 5 a 4 per Bertola, Fausto annullava un set point all’avversario e poi metteva a segno tre giochi di fila che gli regalavano il set. Nella seconda partita, decisivo il break all’ottavo game.

Rammarico, per i peloritani, nel match di Giorgio Tabacco, con il messinese che, in vantaggio per 3 a 0 nel terzo set, contro Filippo Romano, ha accusato un passaggio a vuoto che ha permesso al giocatore di Santa Margherita Ligure di portare l’incontro sull’1 a 1. Negli altri due singolari, a sorpresa Jorda Sanchis ha sconfitto, in due set, Andrea Pellegrino, mentre Fabio Varsalona nulla ha potuto contro il 23enne Luca Castagnola.

Sul 2 a 2 si andava ai doppi. Bertola e Romano lasciavano solo tre game a Sanchis e Varsalona, mentre i fratelli Tabacco lottavano su ogni punto e riuscivano ad avere la meglio su Pellegrino e Castagnola, conquistando il successo al settimo match point, dopo aver annullato anche due palle set agli ospiti nel tie break del secondo set.

Ct Vela vs Santa Margherita Ligure 3-3

F. Tabacco vs Bertola 7-5, 6-3

G. Tabacco vs Romano 6-4, 3-6, 3-6

Sanchis vs Pellegrino 6-2, 6-4

Varsalona vs Castagnola 1-6, 0-6

F. Tabacco-G. Tabacco vs Pellegrino-Castagnola 6-3, 7-6 (10)

Sanchis-Varsalona vs Romano-Bertola 2-6, 1-6

I risultati della seconda giornata

Ct Vela-Santa Margherita Ligure 3-3; Junior Perugia-Sc Sassuolo 1-5.

Classifica: Santa Margherita Ligure e Sc Sassuolo 4; Ct Vela 2; Junior Perugia 0.