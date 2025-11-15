Il Ct Vela Messina riposa, tra una settimana l’andata del playout

Vittoria nella sesta giornata contro Perugia ma non basta ad evitare il playout. Sarà un doppio confronto col Ct Zavaglia Ravenna

Il Circolo del Tennis e della Vela ha fatto il suo dovere nella sesta e ultima giornata del girone, superata la Junior Peugia con il punteggio di 4 a 2. Un risultato che non riesce ad evitare i playout, in quanto lo Sporting Club Sassuolo battendo la capolista Santa Margherita Ligure, già certa dei playoff scudetto, conserva la seconda posizione. Sarà quindi il Ct Zavaglia Ravenna, dopo il sorteggio effettuato, l’avversario del Ct Vela Messina nei playout nel campionato di tennis a squadre maschile di Serie A1.

I romagnoli, quarti classificati nel gruppo 4 con 4 punti all’attivo frutto di una vittoria (in casa contro il Tc Vicenza) e un pareggio (in trasferta sempre contro Vicenza) a fronte di quattro sconfitte nel girone eliminatorio, a contendere ai peloritani la permanenza. Zavaglia può contare, in particolare, sul bosniaco Nerman Fatic (numero 214 del ranking Atp) e sul ventenne Carlo Alberto Caniato (numero 389 Atp), oltre che su Daniel Bagnolini e Luca Tomasetto, ed è avversario assai temibile.

La gara di andata si disputerà sui campi in terra battuta (al coperto) di Ravenna domenica 23 novembre, il ritorno la domenica successiva, giorno 30, in riva allo Stretto. La vincente manterrà la categoria, la perdente sarà retrocessa in A2. In questi otto anni di partecipazione al massimo campionato italiano di tennis a squadre, soltanto nel 2018, alla sua prima partecipazione, il Ct Vela fu costretto a ricorrere agli spareggi salvezza per rimanere in A1. In quella circostanza ad avere la peggio fu il Ct Palermo.

Di seguito il quadro completo di plaoyff e playout

Playoff (andata 16 e ritorno 23 novembre): Massa Lombarda-Santa Marghierita Ligure; Match Ball Firenze-Sc Selva Alta.

Playout (andata 23 e ritorno 30 novembre): Tc Sinalunga-Tc Vicenza; Park Genova-Tc Rungg SudTirol; Ct Zavaglia Ravenna-Ct Vela; Junior Perugia-Ct Palermo.