Il festival “Corto di Sera” compie 15 anni: dal 10 agosto il cinema indipendente torna a Itala

La quindicesima edizione torna in Piazza Badia. Chillemi: "Evento per cui lavoriamo con passione e cura"

ITALA – Buon compleanno, Corto di Sera. Dal 10 al 13 agosto 2026, piazza Badia a Itala ospiterà la quindicesima edizione di “Corto di Sera – Festival Internazionale di Cortometraggi Indipendenti”. La manifestazione è promossa dall’omonima associazione culturale con la direzione artistica di Sebiano Chillemi, in stretta collaborazione con il Comune di Itala, l’Arcipretura e la Pro Loco Giovannello da Itala.

Chillemi: “Cinema linguaggio fondamentale”

Sebiano Chillemi, direttore artistico, ha spiegato: “Festeggiare 15 anni significa essere stati in grado di lavorare con costanza, passione e cura. Il cinema per noi è uno dei linguaggi fondamentali per comprendere culture, storie e punti di vista diversi. In questi anni, grazie agli autori in concorso, abbiamo approfondito tematiche politiche e sociali complesse – dalla questione palestinese alla condizione delle donne nell’Asia sud-occidentale – senza mai dimenticare il nostro territorio e le sue criticità”.

Le sezioni in gara e il programma

Anche per l’edizione del quindicennale il concorso si articolerà nelle tre storiche sezioni: Visioni Isolane (dedicata ai registi siciliani), From Italy to Itala (riservata alle opere nazionali) e Internazionali (per i lavori provenienti dal resto del mondo).

Il sipario sul festival si alzerà lunedì 10 agosto alle ore 20:30 con Corto Espanso, una speciale preview dedicata all’approfondimento dei progetti cinematografici. Tra le ospiti della prima serata ci saranno Valentina Savi e Noemi Gentiluomo, che presenteranno al pubblico l’Archivio Alpaca, un archivio visivo indipendente focalizzato sulle pellicole amatoriali. A seguire, la prima serata del festival proporrà una maratona cinematografica per ripercorrere i cortometraggi più significativi e amati che hanno segnato la storia di questi quindici anni di rassegna.