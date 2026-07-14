L’appello: “Il lutto cittadino per la morte di Vincenzo La Foresta”

La lettera di una cittadina rivolta al sindaco di Messina. "Le istituzioni diano un segnale chiaro: ogni vita conta allo stesso modo"

MESSINA – Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una cittadina con un appello al sindaco. In primo piano la morte di Vincenzo La Foresta, il pedone travolto e ucciso da una moto mentre attraversava la strada.

Gentile Federico Basile sindaco di Messina,

le scrivo da cittadina che ama questa terra, ma che oggi avverte un profondo senso di smarrimento e ingiustizia di fronte al dolore.

La tragica scomparsa della giovane Giulia Scimone ha sconvolto e unito tutta Messina. È stato giusto e doveroso che le istituzioni abbiano fatto sentire la propria voce, proclamando il lutto cittadino per stringersi attorno a una famiglia distrutta da una violenza stradale inaccettabile.

Solo dieci giorni dopo, però, la nostra città ha perso un altro suo figlio sulla strada: Vincenzo La Foresta. Un altro lavoratore, un’altra vita spezzata improvvisamente sull’asfalto messinese. Eppure, attorno alla sua scomparsa, abbiamo percepito un silenzio istituzionale che fa male.

Ogni vita spezzata sulle nostre strade porta con sé lo stesso carico di ingiustizia, lo stesso strazio e le stesse responsabilità collettive che come comunità dobbiamo assumerci.

Per questo motivo, chiedo formalmente di mostrare per Vincenzo La Foresta la stessa vicinanza, la stessa sensibilità e la stessa attenzione istituzionale riservate a Giulia. Chiediamo che venga proclamato il lutto cittadino anche per Vincenzo.

Non si tratta di fare paragoni tra le tragedie, ma di garantire a ogni cittadino messinese la stessa dignità nel momento del commiato più doloroso. Messina deve stringersi attorno alla famiglia La Foresta con la stessa identica forza. Le istituzioni diano un segnale chiaro: ogni vita conta allo stesso modo.

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