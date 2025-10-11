Il Festival del giornalismo enogastronomico nel segno di parole e sapori

Fino a domenica 12 ottobre la decima edizione di una rassegna a Galati Mamertino attenta a cibo, territorio e comunicazione
GALATI MAMERTINO (Fonte Blog Sicilia) – Parole e sapori, cibo, territorio e nuove sfide del giornalismo da dieci anni. Si è aperta a Galati Mamertino, sui Nebrodi, la decima edizione del Festival del Giornalismo Enogastronomico, un appuntamento che dal 10 al 12 ottobre trasforma ancora una volta il cuore dei Nebrodi in un crocevia di racconti, sapori e riflessioni. All’iniziativa è presente l’editore di Tempostretto, Pippo Trimarchi. Sul sito ufficiale della rassegna è possibile consultare il programma.
Dai borghi siciliani alle pagine dei giornali, il Festival ha acceso l’idea che cibo e cultura possano essere leve reali di sviluppo, ridando voce a luoghi spesso messi ai margini, proponendosi non solo come una vetrina di sapori, ma come uno spazio in cui il racconto condiviso diventa occasione di crescita, identità e futuro.
La decima edizione del Festival del Giornalismo Enogastronomico proseguirà fino a domenica 12 ottobre a Galati Mamertino, con un programma ricco di talk, laboratori, show cooking e incontri tra operatori della comunicazione, della ristorazione e delle istituzioni.
Il programma dell’11 ottobre
11 OTTOBRE
ore 11:00
Tenuta Drago a Nasera
La ricchezza delle filiere: viaggio esperienziale nel processo produttivo
Un gesto antico incontrerà l’innovazione: le olive raccolte a mano diventeranno subito olio grazie a una macchina portatile che porta il frantoio direttamente tra gli ulivi.
A margine
Talk
Manfredi Barbera
Imprenditore
Roberto Magnisi
Direttore cantine Duca di Salaparuta
Salvatore Barbagallo
Assessore Regionale agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea
Salvatore Malandrino
Regional Manager Sicilia di Unicredit
Nino Lenzo
Imprenditore
Gianni Polizzi
Direttore DOSES (Distretto Orticolo Sud-Est Sicilia)
Giusi Vitale
Imprenditrice
Aldo Mantineo
Giornalista e componente Corecom
conduce
Michela Giuffrida
Giornalista
ore 13:00
Degustazione
ore 16:00
Portella Gazzana
Panel su turismo responsabile, filiere corte, lavoro nella ristorazione, comunicazione
Francesco Caravello
Imprenditore e fondatore di Ciboturista
Barbara Cangemi
Associazione La Stretta
Pino Drago
Imprenditore, chef Degusto
Rosa Di Stefano
Presidente Federalberghi Palermo
Salvo Li Castri
Giornalista e componente Corecom
Ignazio Puglisi
Sindaco di Piedimonte Etneo
Luigi Longhitano
Architetto
Saverio Borgia
Imprenditore
ne parlano con
Nino Giordano
Giornalista
ore 19:00
Aperilibro: “Altrove a Sud” di Robert V. Camuto
con
Celestino Drago
Imprenditore e Chef
Nino Amadore
Giornalista
Degustazione e aperitivo guidati
dall’enologo Antonio Campisi
ore 20:00
Cena
12 OTTOBRE
ore 10:00
Escursioni e visite ai produttori