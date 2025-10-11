Il Festival del giornalismo enogastronomico nel segno di parole e sapori

Fino a domenica 12 ottobre la decima edizione di una rassegna a Galati Mamertino attenta a cibo, territorio e comunicazione

GALATI MAMERTINO (Fonte Blog Sicilia) – Parole e sapori, cibo, territorio e nuove sfide del giornalismo da dieci anni. Si è aperta a Galati Mamertino, sui Nebrodi, la decima edizione del Festival del Giornalismo Enogastronomico, un appuntamento che dal 10 al 12 ottobre trasforma ancora una volta il cuore dei Nebrodi in un crocevia di racconti, sapori e riflessioni. All’iniziativa è presente l’editore di Tempostretto, Pippo Trimarchi. Sul sito ufficiale della rassegna è possibile consultare il programma.

Dai borghi siciliani alle pagine dei giornali, il Festival ha acceso l’idea che cibo e cultura possano essere leve reali di sviluppo, ridando voce a luoghi spesso messi ai margini, proponendosi non solo come una vetrina di sapori, ma come uno spazio in cui il racconto condiviso diventa occasione di crescita, identità e futuro.

La decima edizione del Festival del Giornalismo Enogastronomico proseguirà fino a domenica 12 ottobre a Galati Mamertino, con un programma ricco di talk, laboratori, show cooking e incontri tra operatori della comunicazione, della ristorazione e delle istituzioni.

Il programma dell’11 ottobre

ore 11:00

Tenuta Drago a Nasera

La ricchezza delle filiere: viaggio esperienziale nel processo produttivo

Un gesto antico incontrerà l’innovazione: le olive raccolte a mano diventeranno subito olio grazie a una macchina portatile che porta il frantoio direttamente tra gli ulivi.

A margine

Talk

Manfredi Barbera

Imprenditore

Roberto Magnisi

Direttore cantine Duca di Salaparuta

Salvatore Barbagallo

Assessore Regionale agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea

Salvatore Malandrino

Regional Manager Sicilia di Unicredit

Nino Lenzo

Imprenditore

Gianni Polizzi

Direttore DOSES (Distretto Orticolo Sud-Est Sicilia)

Giusi Vitale

Imprenditrice

Aldo Mantineo

Giornalista e componente Corecom

conduce

Michela Giuffrida

Giornalista

ore 13:00

Degustazione

ore 16:00

Portella Gazzana

Panel su turismo responsabile, filiere corte, lavoro nella ristorazione, comunicazione

Francesco Caravello

Imprenditore e fondatore di Ciboturista

Barbara Cangemi

Associazione La Stretta

Pino Drago

Imprenditore, chef Degusto

Rosa Di Stefano

Presidente Federalberghi Palermo

Salvo Li Castri

Giornalista e componente Corecom

Ignazio Puglisi

Sindaco di Piedimonte Etneo

Luigi Longhitano

Architetto

Saverio Borgia

Imprenditore

ne parlano con

Nino Giordano

Giornalista

ore 19:00

Aperilibro: “Altrove a Sud” di Robert V. Camuto

con

Celestino Drago

Imprenditore e Chef

Nino Amadore

Giornalista

Degustazione e aperitivo guidati

dall’enologo Antonio Campisi

ore 20:00

Cena

12 OTTOBRE

ore 10:00

Escursioni e visite ai produttori