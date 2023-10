Il Filari Tennis pareggia. Il presidente La Fauci: "Obiettivo salvezza" - Tempostretto

Terzo risultato utile per i tirrenici in Serie A2. Il Ct Vela impatta in Serie A1 contro Seva Alta, ma c'è rammarico perché sfumano due punti sul più bello

MESSINA – Terzo turno di campionato per il Filari Tennis che in Serie A2 non conosce ancora la sconfitta, nella giornata di ieri è arrivato un importante pari contro il Team Avino di Napoli. Stesso risultato, 3 incontri a 3, anche per il Ct Vela Messina in Serie A1 che ha fatto visita al Seva Alta, vittoria sfumata per i peloritani al super tiebreak del doppio con i fratelli Tabacco opposti al forte Napolitano in coppia con lo straniero Echargui, in singolare rimontato Fausto Tabacco che era a due game dalla vittoria contro Echargui.

Domenica alla Cittadella Sportiva Universitaria abbiamo incontrato il presidente del Filari Tennis, Pietro La Fauci che ci ha presentato l’annata: “La nostra sarà una stagione molto complicata perché sulla carta partiamo come sfavoriti del gruppo, abbiamo comunque fatto due risultati positivi – ci dice in mattinata, a sera arriverà il terzo grazie al pareggio contro il Team Avino – e speriamo di salvarci, è questo il nostro obiettivo”.

Pietro La Fauci presidente Filari Tennis

Il Filari Tennis è un’importante realtà sportiva e non solo del territorio tirrenico: “Il nostro circolo nasce praticamente a casa mia a Rometta nel 2001, iniziamo con un campo solo lì, aggiungiamo poi il secondo e scaliamo le classifiche fino ad arrivare alla serie B. A questo punto ci spostiamo a Venetico poiché veniamo a conoscenza che il Comune ottiene un finanziamento per la ristrutturazione e potenziamento dell’impianto comunale. Purtroppo ad oggi i lavori non sono ancora terminati. Per fortuna siamo ospiti di questa struttura (la Cittadella Sportiva Universitaria, ndr) che ci permette di giocare in Serie A2 da due anni”.

Filari Tennis – Team Avino 3-3

La giornata inizia con Luca Castelnuovo e Andrea Caratozzolo il campo, entrambi cedono il primo set. Ma se per Caratozzolo anche nel secondo non riuscirà a trovare le contromisure a Marco Navarra, di tutt’altro tenore il prosieguo del match di Castelnuovo. Il tennista mancino che ben si adatta al duro ingaggia una dura battaglia contro Riccardo Balzerani e riesce a ribaltarla al terzo con un doppio 7-5 nel secondo e terzo set.

Nei singolari che seguono sfide che si concludono abbastanza nettamente, Tiffon supera lo straniero del Team Avino Sanche-Izquierdo con un doppio 6-4, che vale il momentaneo sorpasso per il Filari per 2-1, ma il giovane del vivaio Francesco Conti non riesce a battere Simone Sorbino e dopo i quattro singolari il punteggio è ancora di assoluta parità. I doppi a chiudere la sfida non spostano gli equilibri, punto per il Filari con Tiffon e Castelnuovo, che dopo aver vinto il primo approfittano del ritiro di Sorbino e Navarra, punto per il Team Avino con Sanchez e Balzerani che sconfiggono Caratozzolo e Conti.

Luca Castelnuovo vs Riccardo Balzerani 3-6 7-5 7-5

Alberto Caratozzolo vs Marco Navarra 2-6 2-6

Martin Tiffon vs Sanchez Izquierdo 6-4 6-4

Francesco Conti vs Simone Sorbino 2-6 3-6

Tiffon/Castelnuovo vs Sorbino/Navarra 6-4 rit.

Caratozzolo/Conti vs Sanchez/Balzerani 2-6 3-6

Seva Alta – Ct Vela Messina 3-3

Il Ct Vela Messina torna da Vigevano con un punto e tanti rimpianti. Si è concluso in parità lo scontro al vertice del girone 2 del campionato di tennis a squadre maschile di serie A1 fra il Selva Alta e la formazione del capitano Francesco Caputo. I rimpianti riguardano in particolare la partita di singolare di Fausto Tabacco che, nella sfida che lo vedeva opposto a Moez Echargui, si è trovato avanti 6-2 e 4 a 2 nella ripresa per poi andare letteralmente in rottura prolungata e subire 10 game consecutivi che hanno permesso al tennista di casa di pareggiare i conti, in quanto, in precedenza, l’austriaco Melzer aveva sconfitto agevolmente Baldi per 6-3, 6-2 in poco più di un’ora di gioco.

Julian Ocleppo, che sta recuperando la completa forma, non ha forzato la mano, in vista del doppio, e ha perso con il punteggio di 6-2, 6-3 contro Stefano Napolitano, mentre Giorgio Tabacco, dal canto suo, ha avuto vita facile contro Lorenzo Conti (6-1, 6-3 lo score in favore del tennista messinese). Si andava, quindi, ai doppi sul risultato di 2 a 2.

Ocleppo e Melzer liquidavano la pratica Baldi-Conti con il punteggio di 6-3, 6-4, mentre i fratelli Tabacco lottavano per oltre un’ora e mezza ma non riuscivano ad avere la meglio su Napolitano ed Echargui che si aggiudicavano la sfda 10 a 1 al super tie break. Un pari che lascia tutto inalterato in vetta alla classifica di questo raggruppamento. Nell’altro match di giornata, il Tc Pistoia ha superato per 4 a 2 il Tc Parioli, prossimo avversario del Ct Vela, domenica prossima sui campi in terra rossa del circolo romano.

Melzer b. Baldi 6-3, 6-2

Echargui b. F. Tabacco 2-6, 6-4, 6-0

Napolitano b. Ocleppo 6-2, 6-3

G. Tabacco b. Conti 6-1, 6-3

Ocleppo-Melzer b. Conti-Baldi 6-3, 6-4

Napolitano-Echargui b. F. Tabacco-G. Tabacco 7-6 (3), 4-6, 10-1

