"Il gabbiano più inutile del mondo", proiezione speciale alla Multisala Iris - Tempostretto

Martedì 21 febbraio saranno presenti il regista Giuseppe Lanno e il protagonista Igor Scalisi Palmintieri

MESSINA – Martedì 21 febbraio, alle 21, alla Multisala Iris verrà presentato “Il gabbiano più inutile del mondo“, documentario diretto da Giuseppe Lanno, con l’artista Igor Scalisi Palminteri. L’autore e il protagonista saranno presenti in sala: dopo la proiezione seguirà un incontro moderato da Pier Paolo Zampieri, professore di Sociologia al Cospecs dell’Università di Messina.

Il primo lungometraggio di Giuseppe Lanno

Dopo un cortometraggio sulla figura del musicista catanese Cesare Basile, Lanno firma il suo primo lungometraggio; una conversazione lunga un anno, che tocca alcuni dei lavori più significativi di Palminteri, scultore, pittore e artista di strada, si trasforma in una ricerca sull’identità e l’autodeterminazione. «Non volevo concentrarmi solo sulla figura artistica di Igor, – spiega il regista –, ma anche porre delle domande a cui cercavo delle risposte rispetto al mio percorso di autore. Volevo parlare con Igor di libertà e così l’ho seguito. Igor ha delle particolarità biografiche distanti dalle mie, è una persona estremamente spirituale; mi affascinava esplorare l’idea di libertà. Il suo è un percorso di libertà».

Il protagonista: “Dallo studio alla strada”

«È stata un’esperienza molto bella. Mi sono sentito molto a mio agio. Giuseppe – racconta Igor Scalisi Palminteri – è stato capace di raccontare delle cose con molta discrezione, nonostante io portassi avanti il mio lavoro. Questo documentario mi ha permesso di fare un punto del mio percorso artistico e umano: un momento di passaggio, perché adesso sento che il mio lavoro si è spostato definitivamente da uno studio a una strada, ai quartieri. Questa consapevolezza è nata anche grazie all’indagine che abbiamo affrontato con Giuseppe».

Il quartiere Sperone a Palermo

Il documentario, uscito ad agosto 2022, è stato girato tra Palermo, Agrigento e Ragusa. «Quasi tutto il film è concentrato nel capoluogo siciliano – continua Lanno –, e in modo particolare, nel quartiere dello Sperone: proprio qui, infatti, Igor stava inaugurando un muro, proprio quello del gabbiano che dà il titolo al documentario; è il quartiere in cui ha lavorato con più costanza negli ultimi anni. Uno dei quartieri più difficili di Palermo». «Lo Sperone – aggiunge Scalisi Palminteri – rappresenta tutte le periferie non solo geografiche, ma anche le nostre, quelle umane. Sono attratto dai luoghi fragili che hanno bisogno di cura. È una parte della mia città irrisolta. Ho scelto di raccontarlo, innescando percorsi di positività, tramite lo strumento dell’arte e della pittura».

Un documentario che racconta il desiderio di Giuseppe Lanno di capire se, durante il processo creativo, un artista è davvero libero o condizionato dal contesto sociale e culturale. Un film che declina il concetto di libertà, per riflettere su come arrivare a diventare chi vogliamo essere. Qui il link per i biglietti. Dopo Messina, il 22 febbraio “Il gabbiano più inutile del mondo” farà tappa al Teatro Coppola di Catania.