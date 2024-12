Il giocattolo sospeso per i bambini di Messina

L'iniziativa di "Sostieni il paziente a distanza" per le famiglie in difficoltà economica

MESSINA – Natale 2024. “Sostieni un paziente a distanza” rinnova “Il giocattolo sospeso”. Per chi vuole aderire, si può andare al negozio “Il castello dei balocchi” in via Garibaldi n. 112 entro il 23 dicembre. Si può scegliere un giocattolo, oppure optare per una quota libera a beneficio di bambini di famiglie in difficoltà economiche.

Il progetto “Sostieni un paziente a distanza” è rivolto alle persone in stato di difficoltà psichica e sociale che, pagando un contributo simbolico di 2€, potranno ricevere sostegno psicologico. “L’obiettivo è di dare la possibilità anche agli individui appartenenti alle fasce socio-economiche più svantaggiate di usufruire della cura psicologica”, si legge sul sito.

Si tratta di un progetto ideato da Donatella Lisciotto, membro ordinario della Società psicoanalitica italiana (Spi-Ipa), socia fondatrice e segretaria scientifica del Laboratorio psicoanalitico “Vicolo Cicala” di Messina.

Nella foto componenti dell’associazione Sostieni un paziente a distanza con il pittore Bruno Samperi.

