Il giorno della sfida Giugliano – Messina, tutto sul pre partita

Calcio d'inizio alle ore 18:30, i precedenti e la probabile formazione biancoscudata

MESSINA – La formazione di mister Giacomo Modica sta vivendo un ottimo momento. Sei risultati utili consecutivi, di cui cinque vittorie e le ultime tre consecutive. Gli attaccanti che tornano a segnare e tutto il reparto offensivo che crea. La difesa che, provvidenziale l’arrivo di Dumbravanu a colmare il buco, ha chiuso la saracinesca, 7 sole le reti subite nelle ultime 12 sfide disputate.

La classifica sorride al Messina che al momento è decisamente più vicina alla zona playoff che a quella retrocessione. L’importante è continuare a muoverla e fare punti ma visto anche l’avversario e la sua posizione in classifica la necessità di salvarsi prima possibile e il sogno playoff si intrecciano. Sulla strada dei biancoscudati, allo stadio “De Cristofaro” con inizio alle ore 18:30, c’è il Giugliano, formazione campana che gode di buona salute, all’andata il Messina vinse per 1-0 grazie alla rete di Plescia.

I convocati per Giugliano – Messina

Assenti dai 22 convocati gli squalificati Salvo (il ricorso della società è stato respinto) questa sarà l’ultima partita fermo, e Ragusa, il capitano era in diffida ed è stato ammonito contro il Sorrento. Non compare neanche Pacciardi che sta affrontando dei fastidi e non è ancora al top. Scelte obbligate dunque in difesa, mentre negli altri reparti ci sono dei dubbi anche perché si tratta della terza partita da disputare in sette giorni.

La probabile formazione con cui scenderemo in campo vedrà quasi certamente Fumagalli tra i pali nel 4-2-3-1 che Modica sta ormai utilizzando da sei partite. In difesa obbligati Lia a destra con Manetta e Dumbravanu centrale, dubbio a sinistra dove dovrebbe partire titolare Ortisi ma nelle ultime due è rimasto sempre in campo giocando quasi 200 minuti, il cambio su quella fascia ci sarebbe.

A centrocampo ci si aspettava già un cambio la scorsa partita invece mister Modica ha preferito non toccare nulla nella coppia Frisenna-Franco, il più giovane dei due è sembrato meno sul pezzo in alcune giocate contro il Sorrento. Ma Firenze che è rientrato non sembra ancora avere i novanta minuti nelle gambe, Civilleri potrebbe essere una soluzione perché ormai è in gruppo da tante settimane.

In attacco inamovibili Zunno ed Emmausso, tra i migliori e assistman nell’ultima uscita, a destra con Ragusa squalificato torna Rosafio se non è ancora acciaccato, in alternativa potrebbe toccare a Cavallo che si è rivisto nel finale contro il Sorrento, forse anche una prova per il tecnico. Davanti Plescia e Luciani hanno dato buone risposte, potrebbe esserci la solita staffetta con magari un occhio al minutaggio che potrebbe far pendere la bilancia verso il secondo.

Portieri: Ermanno Fumagalli (1982), Edoardo Piana (2003).

Difensori: Jacopo Fumagalli (2005), Marco Manetta (1991), Vincenzo Polito (1999), Damiano Lia (1997), Samuele Zona (2002), Daniel Dumbravanu (2001).

Centrocampisti: Giulio Frisenna (2002), Marco Firenze (1993), Francesco Giunta (1999), Francesco Scafetta (2002), Domenico Franco (1992), Pasqualino Ortisi (2002), Marco Civilleri (1991).

Attaccanti: Vincenzo Plescia (1998), Michele Emmausso (1997), Pierluca Luciani (2002), Carlo Cavallo (2002), Marco Zunno (2001), Marco Rosafio (1994), Sabino Signorile (2002).

