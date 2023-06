Il "Giro podistico delle Isole Eolie" torna a settembre - Tempostretto

La 21ª edizione si svolgerà dal 3 al 9 settembre. Le cinque tappe si correranno a Vulcano, due volte, Lipari, Stromboli e Salina

La macchina organizzativa del “21ª Giro Podistico a Tappe delle Isole Eolie” si è messa in moto. La manifestazione nazionale Fidal livello “bronze”, promossa dalla Polisportiva Europa Messina, è in programma dal 3 al 9 settembre 2023. Saranno interessate quattro isole dal momento che si correrà sulle strade di Vulcano, Lipari, Salina e Stromboli. L’anno scorso si imposero Antonino Lollo, originario di San Salvatore di Fitalia, ma residente a Bergamo, e l’italo-romena Ana Nanu.

Quando mancano poco meno di tre mesi al via si è già entrati a pieno regime, per un evento che coniuga mirabilmente, ormai dal 2001, sport e turismo con il dichiarato obiettivo di promuovere il territorio e di esaltarne bellezze ed eccellenze. Cinque tappe in incantevoli scenari naturali, che permetteranno ai partecipanti, runners o camminatori, di vivere indimenticabili emozioni sportive. Tagliato il traguardo, potranno poi dedicare il proprio tempo, assieme agli accompagnatori, all’aspetto prettamente vacanziero della settimana eoliana, tra le peculiarità storico-artistiche dei luoghi e le prelibatezze culinarie.

Il programma del Giro podistico delle Isole Eolie

Dopo la consegna di rito dei pacchi-gara e la riunione tecnica, fissate per domenica 3 settembre, il programma prevede lunedì 4 l’attesa apertura agonistica di Vulcano, poi le prove di Lipari (martedì 5), Stromboli (mercoledì 6), il giorno di riposo in calendario giovedì 7, la tappa di Salina, la più lunga (9 km) di venerdì 8, e la “passerella” di Vulcano di sabato 9 settembre, che precederà la cerimonia di premiazione.

“Stiamo definendo dei dettagli per proporre alcune novità – dichiara il patron Costantino Crisafulli -. Il richiamo delle Isole Eolie è fortissimo e si annuncia un’estate ricca di eventi in questo favoloso arcipelago. Intendiamo accrescere sempre il fascino del nostro appuntamento. Abbiamo già un buon numero di iscritti, che sono certo salirà durante questo mese”.

